Christ Houtters (60) wordt onwel op strand Blankenberge en overlijdt ter plaatse: “Hij is gestorven op de plaats waar hij het liefste was”

De O’Neill Beachclub in Blankenberge is in rouw na het overlijden van Christ Houtters (60), dj en al jaren een vertrouwd gezicht binnen de surfclub. De man werd zaterdagavond onwel op het strand en stierf ter plaatse. “Hij is gestorven op de plaats waar hij het liefste was”, zegt de uitbater van de surfclub.

Christ was een graag gezien figuur binnen de O’Neill Beachclub. Niet alleen als dj, maar hij stond altijd klaar voor eender welk karwei. Al stond hij in Blankenberge vooral bekend als DJ Bompie.

Hartfalen

Zaterdagavond was hij samen met de uitbater garnalen aan het kuieren, toen de 60-jarige man plots onwel werd. Een hartfalen, zo bleek. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden niks meer doen.

“Christ is gestorven op de plaats waar hij het liefste was: op het strand en omringt door zijn goede vrienden”, laat de surfclub weten. “Hij was dan ook een echte OBC man, altijd klaar om te helpen in woord en daad. We geven onze liefde en steun nu volledig aan Annick, aan zijn familie maar ook aan al zijn vrienden. We gaan je missen man.”

In de O’Neill Beachclub wordt een rouwregister gelegd.

