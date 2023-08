Chrissy Van de Vyver is ten grave gedragen

Deze voormiddag namen ruim 350 aanwezigen afscheid van Chrissy Van de Vyver, de zaakvoerster van Glascentra Bavikhove. Chrissy overleed op 28 juli. Ze was 57 jaar.

De afscheidsplechtigheid in de aula van Crematorium Uitzicht was eenvoudig en sereen en toonde met muziek en mooie sprekende foto’s hoe levendig Chrissy was en in het leven stond. Onder meer goede vriendin Jessica en zoon Vadim namen het woord. “Ik kan het nog altijd niet begrijpen en het is zo moeilijk de juiste woorden te vinden. Jij was het mooiste voorbeeld voor ons hoe goed en mooi een mama en mens kan zijn. Ik zou een boek kunnen schrijven over jou. Ik hoop dat ik je mooie voorbeeld kan volgen”, zegt Vadim. “We hebben veel met elkaar opgetrokken, gepraat en gelachen. We konden altijd bij elkaar terecht. Dat zijn dingen die ik nooit ga vergeten”, zegt goede vriendin Jessica.

Chrissy is mama van Tatjana Van Kerckhove en Karim Kediambiko en Vadim Van Kerckhove en Zoë Coone. Ze is oma van Odilon. De plechtigheid werd begeleid door Uitvaartzorg Vercruysse.