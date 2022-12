Chocolatier Jan Verougstraete is overleden

Jan Verougstraete is overleden op 16 december 2022 omringd door zijn kinderen. De chocolatier was gekend voor zijn pralines en chocoladecreaties die hij maakte voor de bekende Chocolaterie Sweertvaegher, nu V-chocolatier by Sweertvaegher aan de Korte Steenstraat.

Jan Verougstraete was de echtgenoot van wijlen Nadine Vanhoonacker. Hij is geboren in Kortrijk op 7 mei 1957 en is papa van Valérie, Sébastien en Benoît en opa van Jan Marcus. Hij hield van paardrijden, tuinieren, ballonvaren en reizen. In 2011 werd Jan in onze krant Krak van Spiere-Helkijn.

Het verhaal van Chocolademaker/chocolatier Verougstraete begon bij Robert Sweertvaegher, die in 1929 patissier werd en zijn eigen bedrijf startte. Hij werkte als patissier op cruiseschepen en in gerenommeerde zaken in Brussel. Robert leerde er van een Zwitsers chocolatier de geheimen van de chocoladebewerking. Roberts eerste creaties werden een succes en zijn klanten in Ieper waren er verzot op. De goede reputatie van Roberts zaak groeide snel en met de hulp van zijn moeder besloot hij zich vanaf 1933 enkel nog toe te leggen op zijn passie voor chocolade. De eerste chocolaterie in Ieper was een feit en tegelijk ook een van de eerste in West-Vlaanderen. De zaak groeide snel en in 1946 opende hij een winkel in Kortrijk waar je tot op vandaag het originele houten interieur kan terugvinden.

V-chocolatier, een familieverhaal

In 1976 begon Jan Verougstraete samen te werken met Robert en bracht vernieuwing in het bedrijf. Jan kende het bedrijf sinds zijn kindertijd, zijn moeder Jeanne Reynaert baatte namelijk chocolaterie Sweertvaegher in Kortrijk uit. In 1980 ging Robert op pensioen en nam Jan de zaak over. De productie verhuisde daarbij van Ieper naar Kortrijk. Zeven jaar later werd het atelier te klein en werd er een nieuw gebouwd in Spiere-Helkijn. De ambachtelijke productie van de chocolade werd er verdergezet. 85 jaar chocolaterie Sweertvaegher en drie generaties Verougstraete in het familiebedrijf, werd in 2019 gevierd met een vernieuwing van de huisstijl en de naam ‘V-chocolatier’. V van Verougstraete, maar ook V van Vakmanschap.

De herdenkingsplechtigheid zal plaatsvinden in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk, op vrijdag 23 december 2022 om 11 uur.