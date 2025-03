Chelly (26) vindt stamceldonor, maar verliest strijd tegen leukemie

Chelly Kerkhof (26) uit Oostende heeft de ongelijke strijd tegen een agressieve vorm van leukemie niet kunnen winnen. Midden augustus 2024 deed de jonge vrouw uit Oostende nog een oproep naar een stamceldonor.

Door haar Euro-Aziatische herkomst was dat geen gemakkelijke zoektocht, terwijl een donor cruciaal was om de ziekte te overwinnen. “Ik geef de strijd niet op, ik leef gewoon veel te graag”, zei ze daar toen over.

Het mocht helaas niet zijn. Chelly stierf op donderdag 27 februari. “Hoewel ze uiteindelijk toch een geschikte donor had gevonden, is Chelly dapper en strijdlustig van ons heengegaan”, laat haar familie weten.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 8 maart om 13 uur in de Blauwe Toren in Brugge.