Chef Glenn Vandenberghe uit Knokke-Heist verliest na vader nu ook moeder

Chef-kok Glenn Vandenberghe uit Heist (29), die in 2011 de vtm-wedstrijd ‘De keuken van de meester’ won, maakt op de sociale media het overlijden van zijn moeder Anneke Coppens bekend. Hij verloor in 2015 ook al zijn vader Steve aan hartfalen.

“Gisteren om 20u33 hebben we ons moedertje moeten laten afstappen van haar trein. Ze is de halte van papa afgestapt na een lange reis op de vecht trein”, zo laat Glenn Vandenberghe donderdag weten op zijn facebookprofiel. Daarmee verwijst Glenn naar het overlijden van zijn vader Steve Vandenberghe in april 2015 als gevolg aan hartfalen tijdens een rally in Marokko. Anneke Coppens vocht al enige tijd tegen een slepende ziekte.

De hele familie, die jarenlang in Oostkerke bij Damme woonde, is gepokt en gemazeld in de horeca. Ze baatten jarenlang hotel-restaurant Ter Duinen uit in Heist, waar ze zich steeds een goede gasvrouw toonde voor de hotel- en restaurantgasten. Glenn Vandenberghe nam in 2011 deel aan het vtm-programmma ‘De keuken van de meester’ waar hij als winnaar uit de bus kwam. Als winnaar mocht hij aan de slag gaan in de keuken van topchef Peter Goossens van Hof van Cleve. Hij werkte later ook nog in het restaurant van Michael Vrijmoed, die hij had leren kennen als collega in Hof van Cleve.

Onze grootste troost is dat jullie nu terug samen zullen zijn

Na de dood van zijn vader nam Glenn het ouderlijke restaurant in Heist over en veranderde de naam naar La Guera, een verwijzing naar de plaats in Marokko waar zijn vader overleden is. Een tijdje terug stopte hij als vaste chef bij het restaurant in Heist om als ‘traveling chef’ meer ervaring op te gaan doen, ook in het buitenland. “Onze grootste troost is dat jullie nu terug samen zullen zijn”, verwijst Glenn nog naar zijn nu beide overleden ouders.