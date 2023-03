Charlotte (18) is 20 jaar na moord nog niet vergeten: familie organiseert vrijdag herdenking

Donderdag 9 maart is het exact 20 jaar geleden dat Charlotte Van Walleghem, toen een 18-jarige spring-in-’t-veld, om het leven werd gebracht. Het zou maanden duren voor de dader effectief kon worden ontmaskerd, in de regio Roeselare leefde iedereen mee met de familie en vrienden. De moordenaar kreeg 30 jaar en zit nog altijd in zijn cel in Hasselt. Vrijdag 10 maart organiseert zus Sarah Van Walleghem een herdenkingsmoment in het SWOK in Staden.

Even terug in de tijd naar 2003. Charlotte Van Walleghem studeerde in Kortrijk en zat er op kot. Ze verbleef vaak bij haar papa in Staden, maar die bewuste nacht van 8 op 9 maart zou ze bij haar mama in Roeselare overnachten. Charlotte was die avond eerst gaan werken in restaurant d’Hofstee in Beveren-Roeselare, via een berichtje had ze aan haar vriend laten weten dat ze op weg was naar de Bistro.

Maximumstraf van 30 jaar

Maar in het Wortelstraatje kruiste ze het pad van Jos Heyman-Dewitte die haar aanrandde en uiteindelijk ook met haar eigen sjaal verstikte. De toen 45-jarige kok had al enkele zedenfeiten op zijn kerfstok en stond bekend bij de politiediensten. Hij kwam al snel in het vizier van de speurders, ook al omdat hij voldeed aan de vage persoonsbeschrijving van een getuige. Hij werd eerst ondervraagd, maar pas op 29 juni 2003 definitief aangehouden. Via dna-analyse had men onomstotelijk kunnen bewijzen dat hij de dader was.

“Het is ongelofelijk hoeveel mensen zich Charlotte na 20 jaar nog herinneren”

De man bleef eerst ontkennen en diste vervolgens ook allerlei ongeloofwaardige verhalen op, wat het voor de nabestaanden nog pijnlijker maakte. Maar daar hechtte de rechter niet veel geloof aan. In 2006 werd hij veroordeeld tot de maximumstraf van 30 jaar.

Gemis blijft

20 jaar na de feiten zijn de wonden bij familie en vrienden er uiteraard nog altijd. Zus Sarah Van Walleghem (41), in het dagelijkse leven directeur bij De Klinker, centrum voor ambulante revalidatie in Ieper, woont met haar gezin nog steeds in Staden waar ze met haar zus opgroeide. “Na 20 jaar is het ongelofelijk hoeveel mensen zich Charlotte nog herinneren. Weet je, ik word soms ook aangesproken met Charlotte, zelfs al weet men uiteraard dat ik Sarah heet. Mensen die ik recenter leerde kennen, vragen dan of ik ‘de zus van…’ ben. Het zorgde 20 jaar geleden voor veel beroering, maar ze is duidelijk nog steeds niet vergeten.”

De dag van haar verjaardag, de dag waarop ze overleed… “Dat zijn iedere keer momenten waarop je nog eens extra aan haar denkt, ook bij mijn ouders is dat zo uiteraard. Voor de rest stellen mijn ouders het goed, maar ze missen hun dochter natuurlijk. En nu is er ook het besef dat ze al langer overleden is dan dat ze heeft mogen leven. Dat maakt het eigenlijk nog onwezenlijker.”

Reclasseringsplan

Op vrijdag 10 maart organiseert de familie een herdenkingsmoment (zie kader hiernaast). “Het jaar na haar overlijden hebben we een jaarmis gehouden, maar dat was toen een dienst voor nog twee andere overledenen, dat voelde uiteraard niet persoonlijk aan. Op de tiende verjaardag van haar dood hebben we dat bewust niet gedaan. Maar nu voelen we dat de tijd eigenlijk rijp is. Ook al omdat de herinneringen bij sommige mensen wat beginnen te vervagen, het is dan ook al een hele tijd geleden.”

“De dader heeft twee derde van zijn straf uitgezeten, maar doet weinig moeite om te voldoen aan voorwaarden voor een vervroegde vrijlating”

Dader Jos Heyman-Dewitte tijdens het proces in 2006, hij zit ondertussen al 20 jaar vast. © BELGA

Ondertussen zit dader Jos Heyman-Dewitte zijn celstraf verder uit in de gevangenis van Hasselt. “We weten dat hij na 10 en 15 jaar een poging heeft gedaan om vervroegd vrij te komen, maar daar is men toen niet op in gegaan. Je moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen, maar die heeft hij zeker nog niet allemaal nageleefd.”

En dat is alvast een teken dat hij niet werkt aan zijn reclasseringsplan. “Hij heeft ook nooit zijn spijt betuigd, we hopen dat hij zijn volledige straf moet uitzitten. Onze pa heeft een advocaat onder de arm genomen, want die procedure verloopt altijd via de strafuitvoeringsrechtbank van Hasselt. Wij gaan daar zelf niet naar toe.”

Op verjaardag zoontje

Sarah en haar man Andy Van Laere zijn ondertussen ook de ouders van twee flinke kindjes, die tante Charlotte nooit gekend hebben. “Onze dochter Lotte (5), overigens genoemd naar mijn zus, beseft dat ondertussen wel al. Zoon Tuur (3) is daar nog te klein voor. Hij verjaart overigens op 10 maart, de dag van ons herdenkingsmoment. Drie jaar geleden ben ik op 9 maart, toen ze dag op dag 17 jaar geleden vermoord werd, in de materniteit binnen gemoeten. Hij is pas de dag nadien geboren. En dat is maar goed ook.”