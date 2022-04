Cercle Brugge verliest steun en toeverlaat Anita Van Ossselaer (70) na slepende ziekte

Groen-zwart blijft in de klappen delen. Zondag, op de dag dat Cercle Brugge tegen KAA Gent speelde en er afscheid genomen werd van doelman Miguel Van Damme, overleed Anita Van Osselaer. Ze was meer dan vijftig jaar een vertrouwd gezicht op Cercle en overleed in Brugge na een slepende ziekte.

Anita Van Osselaer maakte in de eerste plaats kennis met groen-zwart via haar broer Albert Van Osselaer, die meer dan veertig jaar kinesist was op Cercle. Zo leerde zij ook haar ex-man en gewezen speler van groen-zwart Joris Bogaert kennen, een gewaardeerde middenvelder die later nog voor VG Oostende en Roeselare speelde.

Anita bleef één van de talrijke vrijwilligers bij Cercle. Ze begon nu ongeveer elf jaar geleden met La Cerveza een eigen supportersvereniging, met een lokaal met dezelfde naam in de Langestraat in Brugge, met als peter de Braziliaan Reynaldo.

Secretaresse

Als secretaresse maakte ze deel uit van het bestuur van de supportersfederatie en ze zetelde tevens in het comité dat op Cercle instond voor organisaties en evenementen. Later werd ze busverantwoordelijke bij de verplaatsingen, voorzitter van de supportersfederatie en uitbaatster van de Cercleshop.

Tot voor kort fungeerde Anita als bestuurder van de Cerkelladies Brugge en stond ze in voor de ontvangst van de journalisten in de perszaal bij thuismatchen van groen-zwart. Iets wat ze jaren met veel passie deed. Anita werd er onder andere geprezen voor haar warme, eigengemaakte soep die ze er tijdens de wintermaanden aanbood.

“Je was net als Miguel ‘Migi’ ook zo’n energierijke dame, vol vuur, vol initiatieven. Jouw kleinkinderen en Cercle waren jouw alles”, klinkt voorzitter Aurora Costenoble van de Cerkelladies bij één van de vele reacties op de sociale media.

