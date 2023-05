Carlos Delrue (89) is overleden

Carlos Delrue is op 1 mei op 89-jarige leeftijd in Kortrijk overleden in de palliatieve eenheid Ten Oever. Hij was de echtgenoot van Anny Craeynest. Ze zouden in juli 65 jaar getrouwd zijn en woonden in de Wolvendreef. Carlos was bekend als gewezen zaakvoerder van brandblusapparaten Nu-Swift, is jarenlang brandweerman geweest in Kortrijk en was oud-bestuurslid van KV-Kortrijk.

Carlos is geboren en getogen in Kortrijk als zoon van Alfons Delrue en Maria Desmet, op 23 november 1933. Zijn moeder is vele jaren socialistisch gemeenteraadslid geweest in Kortrijk en een van de eerste vrouwelijk senatoren. In Kortrijk is een plein naar haar genoemd.

Wijlen Cecile Delrue, zus van Carlos en destijds ook gemeenteraadslid in Kortrijk, was de oma van huidig Vooruit-voorzitter Conner Rousseau.

Carlos Delrue begon als handelsvertegenwoordiger voor brandblusapparaten en nam dan in 1954, met een partner, de zaak met zetel in Herbesthal over. De zetel voor Vlaanderen was op zijn adres in Kortrijk. In 1992 heeft hij de zaak dan overgelaten.

Veiligheidschef KVK

Carlos was ook op diverse andere fronten actief. Hij is in Kortrijk 37 jaar vrijwillig brandweerman geweest en was ereluitenant. Ook was hij in 1979 stichter-voorzitter van de (vroegere) vzw Inter Politie en Veiligheid. Toen hij met pensioen was, werd hem gevraagd om bestuurslid te worden van KV Kortrijk. Hij bleef dit tot 2001 en stuurde in het Guldensporenstadion onder meer als chef veiligheid de stewards aan. Hij was er ook voorzitter van het businesscomité en zetelde in de financiële cel. Zelf voetbalde hij in zijn jeugdjaren bij Stade Kortrijk tot in de eerste ploeg, later bij de studaxploeg.

Natuurliefhebber

Tot slot was Carlos Delrue een groot natuurliefhebber. Hij hield van het observeren en beluisteren van vogels, en als visser had hij een eigen visvijver in Ledegem.

Hij was vader van twee kinderen: wijlen Patrick (+2004), Carole (met Bas Vissers, Nederland) en Yannick (met Sylvia Scherpereel, Marke). Hij had zes kleinkinderen en een achterkleinkind. Het afscheid heeft vorige week vrijdag plaatsgehad in de aula Leiekant in Marke. (NOM-Begr. Planckaert/Sereni)