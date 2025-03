Cardioloog Pedro Brugada doet oproep voor meer standaardcontroles na plotse overlijden van hoofdredder Levy Meyer (31)

Levy Meyeroverleed afgelopen weekend op 31-jarige leeftijd tijdens zijn verblijf in het Italiaanse skioord Gressoney, waar hij hoofdmonitor was. Hij was amper drie jaar hoofdredder op het strand van Oostende en zou bezweken zijn aan een hartfalen. Bekend Oostends cardioloog Pedro Brugrada raadt iedereen aan om een standaardcontrole te ondergaan. “We veronderstellen dat mensen gezond zijn tot ze plots komen te overlijden. Het is beter om die problemen op voorhand op te speuren en te behandelen, zoals ook preventief wordt gedaan bij borst- of darmkanker.”

Levy Meyer (31) uit Oostende was een gepassioneerd strandredder. Hij startte ooit als jobstudent en tien jaar lang combineerde hij zijn taken als redder met een job als coördinator fysieke paraatheid bij de brandweer. In 2022 werd hij hoofdredder in Oostende. Daarnaast was hij ook actief als sportmonitor.

Afgelopen weekend kwam Meyer in het Italiaanse skioord Gressoney, waar hij hoofdmonitor was om het leven. Het zou gaan om een hartfalen. “De kans is groot dat het gaat om een ritmestoornis van het hart. Alleen autopsie en genetisch onderzoek kunnen uitwijzen wat er echt gebeurd is en of er mogelijks erfelijke problemen aan de oorzaak liggen”, legt bekend cardioloog Pedro Brugada uit Oostende uit.

“Plotse overlijdens door hartfalen kunnen gebeuren op alle leeftijden. Maar bij jonge mensen tot 35 jaar ligt dat veel lager. Het gemiddelde aantal personen dat sterft aan een hartfalen ligt tussen de 3 à 6 op 100.000 personen. Bij jongere mensen is het vaak te wijken aan een aangeboren hartafwijking of aan een erfelijk probleem, zoals hartritme- en geleidingsstoornissen. Vanaf de leeftijd van 35 jaar zien we dat de curve steil omhoog gaat en sterft er 1 op 1.000 personen aan hartproblemen. En daarnaast zijn er nog eens vele overlijdens, waarvan we niet zeker weten of het lag aan hartproblemen.”

Iedereen op controle

Daarom raadt cardioloog Brugada vandaag nog steeds aan dat mensen zich preventief laten onderzoeken op hartproblemen. “We veronderstellen dat mensen gezond en wel zijn tot het plots misloopt. Terwijl we met een preventief onderzoek van het hart heel wat kan opspeuren. Als we dan op tijd ontdekken dat er een probleem is, dan kunnen we daar ook iets aan doen. Maar als je niet weet dat het probleem er is, dan kan je er ook niets aan doen. Als je niet zou weten dat er een probleem is met je remmen, dan is het ook gevaarlijk om met de auto te rijden en nét daarom doet men controles om te kijken of alles wel goed werkt. Zo zou het ook moeten verlopen voor ons lichaam.”

Het is niet de eerste keer dat Brugada dit aanraadt. “Politici zien het nut niet in van deze controles. Maar zij hebben geen zo’n verlies meegemaakt en wij als dokters zien het effect dat er geen zo’n controles zijn. Dagelijks gebeuren er tal van preventieve onderzoeken, zoals die voor borst- en darmkanker. Waarom doen we dat dan niet voor het hart? De dood van een jong persoon, die actief was, kost ook veel aan de maatschappij. Dan is het toch wel de moeite om dit in te voeren? .”

Wel in andere landen

“In Griekenland moeten kinderen aan de leeftijd van zes jaar naar de oogarts, cardioloog en KNO-arts voor een check up. Dat is verplicht door de overheid. In landen zoals Frankrijk en Duitsland moeten mensen, die bepaalde sporten uitvoeren of vanaf een bepaald niveau ook naar een controle bij een cardioloog”, gaat Brugada verder.

“Eigenlijk zou men een standaard hartcontrole moeten doen op 6-, 12 en 18-jarige leeftijd. Bij een kind kost dat slechts 60 euro, bij volwassenen is dit iets meer dan 100 euro. Dat is niet voor iedereen zo gemakkelijk om te betalen, maar als het gaat over je gezondheid is het belangrijk. En als het resultaat goed is, dan ben je gerustgesteld.”

Standaardonderzoek

Een standaardonderzoek bestaat uit drie grote delen. “Enerzijds is het belangrijk om te kijken of de persoon zelf al klachten ondervindt, daarnaast moeten we ook de geschiedenis van de familiegezondheid onder de loep nemen: was er al eerder sprake van hartproblemen of andere ernstige ziektes? Daarom wordt er ook vaak aan de familie na een overlijden aan hartproblemen binnen hun familie om zelf een onderzoek te laten doen.”

“Dan volgt het tweede deel, het fysische onderzoek, waarbij we de bloeddruk meten, polsslag checken, luisteren naar het hart kijken of sprake is van een vergrote lever of niet. Uiteindelijk wordt er nog een elektrocardiogram (ECG) uitgevoerd, waarbij er wordt gekeken naar de elektrische activiteit van je hartspier. Met die zaken kunnen we al vele uitsluiten.”

“Om een compleet beeld van je hart te vormen, zou het ideaal zijn om ook nog een echocardiogram te laten afnemen. Dan heb je een perfect idee van de mechaniek van jouw hart. Na een bepaalde leeftijd, zoals 60 jaar is het aangeraden om uitgebreider te werk gaan en ook een scan te maken van de kransslagaders. Want daar kunnen ook problemen opduiken zonder dat je er klachten van ondervindt.”

Daarom raadt Brugada mensen aan om zich een keer in hun leven te laten controleren. “Het is veel werk voor de cardiologen, maar dat mag geen excuus zijn. We zijn dokters geworden om mensen te helpen. We zullen nooit iedereen kunnen redden, want we kunnen geen mirakels verrichten. Maar een preventief onderzoek kan veel mensen redden, dus ik kan het alleen maar aanbevelen”, besluit Brugada.