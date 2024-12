Camille Dhont moet vlak na kerst afscheid nemen van opa: “Dank je wel om mijn grootste fan te zijn”

Popster Camille Dhont (23) uit Wevelgem moest vlak na Kerstmis in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 december afscheid nemen van haar opa Pierre. “Ik had zo graag nog eens naast je gezongen, terwijl je piano speelde. Dank je om al die jaren mijn grootste fan te zijn.”

De opa van zangeres Camille Dhont (23) uit Wevelgem is afgelopen nacht overleden. Dat liet Camille zelf weten via Instagram. Daar deelde ze ook een kort boodschap om haar lieve opa Pierre te herdenken. “Ik had zo graag nog eens naast je gezongen terwijl je piano speelde. Dankjewel liefste opa om al die jaren mijn grootste fan te zijn. Geef oma een dikke knuffel van ons allemaal en in onze harten nemen we nooit afscheid.”

Verschillende bv’s, zoals Zita Wauters, Julie Van den Steen, Celine Van Ouytsel en Dina Tersago wensen haar veel sterkte toe bij dit verlies.