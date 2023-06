Camiel Vanderjeugt, voorzitter van imkervereniging De Klaverbie, overleden in Home Vrijzicht

Na een kortstondig verblijf in woonzorgcentrum Home Vrijzicht overleed Camiel Vanderjeugt op woensdag 7 juni. Hij was een geboren en getogen Boezingenaar en werd 88 jaar.

Camiel was gehuwd met Mariette Dezeure, vader van Geert, Mia, Greta, Ivo, Peter en Wouter en telde bij zijn overlijden 38 nakomelingen. Enkele jaren was hij voorzitter van de Boezingse Gezinsbond. Samen met zijn broer Guido was hij zaakvoerder van de Schrijnwerkerij Vanderjeugt, dat gesticht werd door zijn vader Maurice in 1925. In 1966 werd aansluitend op de schrijnwerkerij door de echtgenotes een meubelwinkel geopend op de Boezingse statiewijk.

In de weide van Andre Ampe ging hij eind de jaren ‘60 boogschieten op de staande wip bij de Sint-Jorisgilde. Camiel werd bestuurslid en sindsdien zorgen heel wat van zijn nakomelingen mee voor het voortbestaan van deze eeuwenoude Boezingse gilde. In navolging van zijn ouders Maurice en Maria werd hij gepassioneerd imker, een hobby die hij beoefende zolang zijn gezondheid het toeliet. Tot de dag van zijn overlijden was hij voorzitter van de Ieperse imkervereniging De Klaverbie.

Lientje

Talrijke Boezingenaars zullen zich Camiel herinneren als de Boezingenaar met zijn muilezel Lientje. Met Lientje trok hij op tocht door Frankrijk en nam hij ook meermaals deel als Pieter de kluizenaar in de Brugse Gouden Boomstoet. Camiel was steeds geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn dorp en volgde met belangstelling de archeologische opgravingen bij de huidige wegenwerken, tot hij Boezinge in oktober 2022 om gezondheidsredenen moest verlaten. Er wordt afscheid genomen van Camiel op woensdag 14 juni om 10.30 uur in de Sint-Michielskerk in Boezinge. (RLa)