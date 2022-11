Camiel Van den Bon, bekend van de papierfabriek, overleden

In de Sint-Martinuskerk in Sijsele werd woensdag afscheid genomen van Camiel Van den Bon. De voormalige zaakvoerder van de papierfabriek in Sijsele, waar nu de Cultuurfabriek huist, werd 90 jaar oud.

Camiel Van den Bon werd geboren op 28 juli 1932 in Sijsele en overleed er, omringd door zijn geliefden en gesterkt door de ziekenzalving, op 8 november.

Hij zal in Sijsele vooral herinnerd worden als de laatste eigenaar/zaakvoerder van papierfabriek Van den Bon & Blomme. “Die papierfabriek werd al door zijn grootvader opgericht, dan door zijn vader overgenomen en gedurende een behoorlijk lange periode werkte mijn vader, Camiel dus, samen met zijn vader als zaakvoerder van de papierfabriek”, vertelt Camiels dochter Ann.

“Mijn grootvader is lange tijd burgemeester van Sijsele geweest, tot hij moest stoppen voor zijn gezondheid. Daarom, omdat hij dus zag wat het met zijn vader deed, is mijn vader nooit in de politiek gestapt. Hij engageerde zich wel in de gemeente als voorzitter van de kerkfabriek en ging op zondagvoormiddag graag kaarten in café het Oud Gemeentehuis. Hij hield ook wel van reizen en was een groot autoliefhebber.”

Aimabel man

Camiel Van den Bon stopte met de papierfabriek toen hij halverwege de 60 was. Dit omdat het verder zetten in de sterk gewijzigde marktomgeving toen heel erg grote investeringen zou vergen. “Mijn vader was wel tevreden dat het gebouw uiteindelijk aan het stadsbestuur kon verkocht worden en dat het onder impuls van Joachim Coens omgebouwd werd tot de Cultuurfabriek”, weet dochter Ann Van den Bon.

“Ik zal mijn vader herinneren als een aimabel man die ik zelden kwaad heb gezien. Als hij eens kwaad was, dan was het echt wel met een goeie reden.” Naast zijn echtgenote Magda Van Wilder laat Camiel Van den Bon ook twee dochters achter die met hun gezin en alle verwanten in het verlies delen.

(PDV)