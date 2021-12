Op vrijdag 10 december is de gekende en graag geziene cafébaas Henk Vandroemme overleden in het ziekenhuis in Roeselare. Hij verloor de strijd met een zware ziekte.

Henk Vandroemme startte een twintigtal jaar geleden als uitbater van café De Vlaschaard langs de Roeselarestraat. Toen huisde het café nog aan de andere kant van het huidige pand. In 2011 verhuisden Henk en zijn vrouw Barbara Vandamme naar een ruimere locatie aan de overkant.

Henk hielp onder andere mee aan de organisatie van de jaarlijkse koersen tijdens de kermisperiode. Hij is 53 geworden en laat een vrouw en twee kinderen na. Het café langs de Roeselarestraat staat sinds kort leeg. De uitvaartplechtigheid gaat aanstaande donderdag om 10 uur door in de aula van uitvaartzorg Eveline Geldhof.