Brugse tarieven voor het begraven van overledenen wijzigen drastisch

De gemeenteraad keurde maandagavond een nieuw ‘reglement op de lijkbezorging’ goed. Concreet gaat het daarbij over regels en tarieven inzake het begraven van overledenen of het bijplaatsen van een urne. Na een uitgebreide vergelijkende studie met andere centrumsteden werden de Brugse tarieven herbekeken. Voor overleden kinderen worden de tarieven drastisch naar beneden bijgesteld en zelfs tot 12 jaar gratis gemaakt. Ook wordt het goedkoper om een tweede urne bij te zetten in een nis en wordt de kortstlopende concessie er één van vijf jaar.

Het uittredende retributiereglement op lijkbezorging trad in voege op 1 januari 2014. De tarieven in dat reglement werden sindsdien niet meer aangepast (ook geen indexeringen) ondanks de toenemende kosten.

Schepen van burgerzaken Jasper Pillen (Open VLD) wou echter geen indexaanpassing (van 3 procent) zonder ook alle tarieven onder de loep te nemen. Een vergelijking met andere steden werd gedaan: de tarieven van andere centrumsteden (Gent, Leuven, Kortrijk,…) werden naast die van de Stad Brugge gelegd.

Aanpassingen in leeftijdsgrenzen

Conform andere Vlaamse steden en gemeenten werd doorde dienst Burgerzaken voorgesteld om een grafconcessie voor kinderen tot 12 jaar gratis te maken. “Er is niets dramatischer dan een eigen kind te moeten begraven. Het is belangrijk dat we als stadsbestuur op zo’n moment geen factuur opsturen, maar warmhartig zijn,” zegt Jasper Pillen.

“Tot op heden werd het tarief gehalveerd tot aan de leeftijd van 10 jaar. We maken het nu gratis tot 12 jaar. En waar de tarieven voor kinderen vanaf 10 jaar momenteel volledig diende betaald te worden, gaan we vanaf nu halveren tot aan de leeftijd van 18 jaar.”

Verlengen van een concessie kan nu ook met 5 jaar

Het stadsbestuur biedt vanaf heden ook de mogelijkheid aan om een concessie te verlengen voor een periode van vijf jaar. Uit verschillende contacten met inwoners in de voorbije jaren is gebleken dat daar onder de Bruggelingen vraag naar is.

“De stad Brugge staat ten dienste van haar inwoners. Als er een concrete vraag is zoals deze, en die is eenvoudig door te voeren, dan moeten we daar niet over twijfelen en dat tot uitvoering brengen,” vervolgt schepen Jasper

Pillen. “De motivatie is veelvoudig: voor sommigen is een verlenging voor 15 of 25 jaar een zware financiële inspanning. Daarnaast verkiezen sommigen een periode van 5 jaar omdat ze zo beter kunnen inschatten ook de volgende jaren nog zorg te kunnen dragen voor de laatste rustplaats van bijvoorbeeld een familielid.”

Eén tarief per nis, ongeacht het aantal urnen

“Uit de vergelijkende studie is ook gebleken dat andere steden een hoger tarief hanteren voor concessies dan dat wij doen,” vervolgt schepen Jasper Pillen. Om die reden – en omdat de kosten die gepaard gaan met lijkbezorging gestegen zijn – verhoogt het Brugse stadsbestuur voor het eerst in negen jaar haar tarieven met 3%. “Na 9 jaar is dit zeer redelijk, zeker gelet op de algemene prijsindexeringen” stelt schepen Pillen.

Dat is echter niet voor alle concessies. Zo kiest het stadsbestuur er – op vraag van schepen Pillen – voor om juist een omgekeerde beweging te maken voor het bijzetten van een tweede urne in de nis van een echtgenoot, echtgenote of familielid. “Op heden werd de kostprijs voor een concessie bepaald per geplaatste urne, in plaats van per nis. Daar komt nu verandering in. Er zal enkel nog een kost zijn voor het openen van de nis en het bijzetten van de urne,” besluit schepen Pillen.

Brugge als voorbeeldstad

Ondertussen zet Brugge haar inspanningen verder om zoveel als mogelijk haar burgers te informeren over het verlopen van concessies. “Naast de decretale verplichtingen van het ophangen van lijsten met vervallen concessies op begraafplaatsen en het plaatsen van een kenteken aan het graf, doet Brugge veel meer: via onze website kan iedereen eenvoudig en snel de vervaldatum opzoeken en sinds vorig jaar worden brieven verstuurd naar de gekende familie. Dit is een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen en werpt haar vruchten af”, besluit Jasper Pillen.

Karin Robert (Groen) pleitte voor een sociaal tarief voor lijkbezorging. Volgens Jasper Pillen (Open VLD) en Pablo Anys (Vooruit) heeft een uitvaartondernemer hierover een raamovereenkomst met het Brugse OCMW. Jos Demarest (CD&V) betreurt dat er bij de opmaak van dit dossier geen armoedetoets toegepast werd.