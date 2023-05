Brugse Sint-Janshuismolen in rouwstand na overlijden van molenaar Filip Devoldere (60)

De Sint-Janshuismolen langs de Kruisvest in Brugge staat in rouwstand, want molenaar Filip Devoldere (60) is overleden. Deze Oostendenaar was ook de molenaar van de molen van Hoeke.

Filip Devoldere zag het levenslicht op 15 december 1962 in Roeselare en overleed op 5 mei in het AZ Sint-Jan in Brugge. Hij woonde in Oostende en laat vier kinderen na: Sam, Sofie, Steffi en Stefanie. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 12 mei om 11 uur in de Sint-Antoniuskerk in Oostende, gevolgd door een crematie en asverstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats in Bredene, in de wijk Priorij.

De Vlaamse molenaarswereld is in diepe rouw, dat blijkt uit de vele deelnemingen die bij begrafenisondernemer Castelyn-De Grim binnenstromen. Ook bij Musea Brugge heerst er droefheid. Deze week staat de Sint-Janshuismolen langs de Kruisvest in rouwstand: de wieken werden lichtjes voorbij het centerpunt gedraaid.

Solidariteit

Brugs cultuurschepen Nico Blontrock verwoordt zijn medeleven als volgt: “Met Musea Brugge willen we op deze manier onze rouw uitdrukken voor het overlijden van Filip Devoldere, molenaar van Hoeke. Hij is een gewaardeerd mentor geweest van stagiairs die ook in onze Sint-Janshuismolen actief waren en zijn.”

“We willen alle steun en medeleven betuigen aan zijn naasten. Dat we dit kunnen doen door een traditie te gebruiken die al eeuwenlang meegaat, is niet meer dan gepast bij het afscheid van een gedreven molenaar”, aldus Nico Blontrock. De molen ging dus in rouwstand.