Brugse rocker Jerry Deewood is overleden

Op paaszaterdag 8 april overleed in het Brugse AZ Sint-Jan na een kort ziekbed Bruggeling Jeremias De Block, alias zanger Jerry Deewood. Deze Brugse rocker werd tachtig.

Jerry Deewood kon terugblikken op een lange en mooie muzikale carrière. Geboren in Brugge in 1943, tijdens WO II, kreeg hij het muzikale talent mee via z’n moeder en grootmoeder die op het Zand een populair café uitbaatte waar volksliederen gezongen werden, begeleid door een pianist, zoals Eddy Burssens. De zogenaamde Café Chantant.

Platencontract

Geïnspireerd door onder andere Frankie Laine en Bill Haley & His Comets, zette de jonge Jerry Deewood halverwege de fifties zijn eerste passen in de muziekwereld als zanger-gitarist, met een eerste platencontract bij Polydor als gevolg in 1960. Hij verhuisde tijdelijk naar Brussel en nam toen aanvankelijk de artiestennaam Jerry Minton aan.

Frederik Thomas, eigenaar van VBRO radio, blikt terug op de loopbaan van zijn Brugse stadsgenoot: “Jerry’s rock&roll-singles haalden vaak de hitparade en weerklonken heel frequent op Radio Luxemburg in de vroege jaren zestig, later ook bij de zeezenders Radio Veronica en Radio Mi Amigo. De single ‘Lovers In Between’ (1978) werd een dikke hit. In de jaren ‘80 was Jerry Deewood ook enkele keren te zien in programma’s op de toenmalige BRT Televisie na de release van een elpee.”

Leraar biologie

“Intussen was Jerry na zijn studies in de zestiger jaren aan de slag gegaan als leraar biologie en chemie aan het Atheneum van Blankenberge. Daar zou hij actief zijn van 1968 tot 1999. Na z’n pensioen bleef hij ook nog conservator van het Zwin-Museum in Cadzand.”

Volgens Frederik Thomas zou The King, Elvis Presley, altijd bepalend voor blijven voor de Brugse rocker: “Een ontmoeting in 2004 met de Amerikaanse zanger Sherrill ‘Shaun’ Nielsen, jarenlang één van de vaste backingvocalisten van Elvis, gaf een nieuwe impuls aan de carrière van Jerry Deewood.”

Kerstalbum

“Samen namen ze twee albums op, waaronder één in de legendarische SUN-studio’s in Memphis, Tennessee. In 2014 verscheen het album ‘Reborn’, samengesteld uit opname-sessies met topmuzikanten uit Memphis en België. En in 2016 volgde het Kerstalbum ‘Rockin’ Christmas’, met medewerking van Linda Gail Lewis, zus van de in 2022 overleden Jerry Lee Lewis met wie Jerry trouwens contact had.”

“Het aangrijpende ‘Why Should I Cry (On This Christmas)’ komt van deze CD en werd in december 2022 nog als single uitgebracht, als bekroning en orgelpunt van een mooie carrière. Op 18 maart was Jerry nog bijzonder trots bij de onthulling van z’n portret in het VBRO-omroepcentrum Huis Ter Beurze. Jerry Deewood werd in februari 80. Aan zijn echtgenote Andrea en zonen John en Peter onze oprechte blijken van deelneming”, besluit Frederik Thomas.