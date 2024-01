Brugse musicus Roger Deruwe (98) overleden

In het AZ Sint-Jan is op maandag 29 januari Roger Deruwe op 98-jarige leeftijd overleden.

De rasechte Bruggeling, die geboren werd op 14 oktober 1925, was jarenlang organist in de Sint-Jacobskerk, in de Heilig Bloedbasiliek en ook meer dan 20 jaar in de Sint-Salvatorskathedraal. Hij speelde ook orgel in tal van Europese landen, waar hij concerten in kerken speelde voor een breed publiek.

Beroepshalve was hij pedagoog muziek en gaf hij onder meer les aan het Sint-Leocollege en aan het Sint-Andreasinstituut in Brugge. Hij was ook vele jaren dirigent van het Renaat Veremanskoor en was stichter van de Scola Gregoriana Brugensis. Hij viel meerdere malen in de prijzen.

Voor zijn 90ste verjaardag kreeg hij een mooi huldeconcert aangeboden bij de Paters Karmelieten.

Hij is vader van twee kinderen. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 3 februari om 10.30 uur in de Sint-Baafskerk in Sint-Andries. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan. (SR)