Brugse horecawereld in de rouw na overlijden Firmin Hoste

De bekende Brugse horecafiguur Firmin Hoste is op dinsdag 8 maart op 74-jarige leeftijd overleden. Deze telg uit een bekend geslacht van veekoopmannen en vleeshandelaars uit Sint-Pieters runde van 1987 tot 2020 herberg De Kroon in Kristus Koning en was ook bij zijn geliefde Cercle Brugge een graag geziene figuur.

Met het overlijden van Firmin Hoste verliest niet alleen de horeca maar ook de Brugse voetbalwereld – en dan vooral de vrienden van ‘De Vereniging’ – een kleurrijke persoonlijkheid. Firmin groeide op in grote familie van vooral veekoopmannen en vleeshandelaars uit Sint-Pieters. Ondanks het behalen van een graduaat Boekhouding stapte hij toch, naar de familietraditie, ‘in het vlees’.

Gasthof De Kroon

“Samen met mijn vader en broer Frank leverde ik vlees aan restaurants en grootkeukens over heel het land”, vertelde Firmin ons toen we hem in het najaar van 2020 opzochten in zijn Gasthof De Kroon waarmee hij toen was gestopt. “Maar ik was niet zeker dat we daar wel op langere termijn met meerdere familieleden van zouden kunnen blijven leven.” En toen Firmin vernam dat café De Kroon over te nemen stond, wist hij wat hem te doen stond. Niet dat zijn vader daar zo gelukkig mee was, integendeel, maar Firmin zette door en opende in 1987 de zaak en gaf er meteen ook zijn eigen draai aan. Als liefhebber van een mooi stuk vlees liet hij al vlug in de zaal een grill en een kapblok installeren.

‘Het is bij Firmin dat je moet zijn voor een goed stuk vlees’, zo ging het al vlug de ronde in Brugge. En niet alleen om lekker te tafelen maar ook om stevig door te zakken. Als fervente Cercle Brugge- supporters slaagde de Hoste-clan er in heel wat grote namen uit het voetbalmilieu naar De Kroon te lokken, zoals Henk Houwaert en Georges Leekens. Ook de toenmalige Club Brugge speler Paul Okon, die toen een relatie had met Firmin’s nichtje Phaedra Hoste, kwam graag plaatsnemen aan de bar. Ondernemer Firmin breidde zijn zaak in 1995 nog uit met een feestzaal en door tien jaar later het hoekpand met de Kroonstraat aan te kopen, realiseerde hij daar het gezellige café ’t Kroontje.

“Het ga je goed”

Toen enkele jaren geleden gesprekken met potentiële overnemers op niets uitdraaiden besloot Firmin het hele gebouw te verkopen aan een projectontwikkelaar. Het was voor hem wel een grote ontgoocheling dat hij door de coronacrisis geen mooie afscheidsronde meer kon houden voor de vaste klanten van De Kroon en ’t Kroontje.

Dat hij erg geliefd was mag blijken uit de vele berichten op de sociale media; in het bijzonder vanuit de horeca. Sterrenchef Geert Van Hecke verwoordt het gemoed van velen: “Wat zullen we je missen Firmin. Hoe kan dat nu dat we geen pintjes meer kunnen drinken bij Alain in De Reisduif? Wat een leegte. Het ga je goed, Firmin!”

Naast echtgenote Véronique Geeraert laat Firmin ook twee kinderen en vier kleinkinderen achter. Ook de broers en zussen, die sterk aan elkaar hangen, delen in het verdriet. Aan de familie en vrienden biedt de redactie van Brugsch Handelsblad haar oprechte deelneming aan.