Brugse ereschepen Wilfried Wouters (84) overleden: meer dan 30 jaar in gemeenteraad

De Brugse ereschepen Wilfried Wouters is op 9 oktober op 84-jarige leeftijd overleden in woon-zorgcentrum De Vliedberg. Hij zetelde van 1970 tot 2001 onafgebroken in de gemeenteraad. Op zaterdag 14 oktober om 11.30 uur vindt zijn uitvaart plaats in de aula van het crematorium Blauwe Toren.

Wilfried Wouters zag het levenslicht op 26 augustus 1939 in Brugge. Hij was de zoon van Alfred ‘den mikken’ Wouters, die van 1928 tot 1942 linkerback was bij Club Brugge. Als kind maakte Wilfried in Sint-Andries de oorlogsjaren mee, ze bezorgden hem de nasmaak van levertraan en borscht-soep.

Rode Valken

Op zijn zestiende was Wilfried Wouters betrokken bij de oprichting van de Rode Valken in Sint-Andries. Hij stamde uit een ‘rood nest’: zijn familie was al sinds zijn overgrootouders socialistisch. Zelf speelde hij basket bij Sparta Sint-Andries en voetbal bij Eendracht Sint-Pieters. Hij zat in het Brugs Atheneum samen met Fernand Goyvaerts in de klas, beide vrienden trokken in 1957 samen naar de Gentse universiteit gegaan om er lichamelijke opvoeding te studeren.”

“De oorlog bezorgde mij de nasmaak van levertraan en borscht”

Na het behalen van zijn licentiaatsdiploma startte Wilfried Wouters zijn carrière als studiemeester in zijn voormalige school. Later transfereerde hij naar het Atheneum van Sint-Michiels en werd hij nationaal secretaris van de Jongsocialisten en twee jaar kabinetschef bij de minister van onderwijs Piet Vermeylen.

Hierover getuigde hij: “Ik was verantwoordelijk voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en moest strijden tegen franskiljons als Roger Nols in Schaarbeek. Ik lag samen met Karel van Miert aan de basis van de Rode Leeuwen in Brussel.”

In 1962 huwde hij met opvoedster Rosie Vanhove, die in 2015 overleed. Het echtpaar laat twee dochters (Claire en Michèle), vier kleinkinderen en een achterkleinkind na.

Dertig jaar gemeenteraadslid

In 1970 werd Wilfried Wouters gemeenteraadslid in Brugge. Dat ambt zou hij dertig jaar lang, tot eind 2000, bekleden. In 1976, toen in Brugge de CVP-meerderheid werd verbroken en Frank Van Acker burgemeester werd, kreeg Wilfried Wouters de opdracht om samen met Raymond Reynaert een evenwichtige overgangsbegroting op te stellen.

“Wij hebben er drie weken aan gewerkt : elke dag van ‘s morgens vroeg tot middernacht. Nadien moest ik die gesprekken op papier zetten en elke morgen om 5 uur afgeven in de Nieuwe Gentweg, bij Frank Van Acker thuis”, vertelde hij ons ooit in een interview.

Schepen

Van 1989 tot 1994 was Wilfried Wouters onder de socialistische burgemeesters Frank Van Acker en Fernand Bourdon schepen. Hij kreeg na zijn politieke carrière de titel van ereschepen.

Hij was een tijdlang voorzitter van Citelec, de Europese vereniging voor elektrisch vervoer, van IVBO en van het socialistisch jeugdhuis De Kibboets.

Hij was vooral gepassioneerd door zijn voorzitterschap van de Belgische-Kroatische Vereniging, die jaarlijks studiereizen naar de Balkanlanden op touw zette. Wegens zijn inspanningen voor de promotie van Kroatië als toeristische bestemming werd hij ereburger van de stad Split.

Spes Nostra

Andere hoogtepunten in zijn loopbaan waren zijn aanstelling als bestuurder van het Vlaams Woningfonds, hij ging prat op de realisatie van de sociale woonwijk Spes Nostra in Sint-Andries.