Brugse dichteres Patricia Lasoen overleden

Op 7 augustus is de Brugse dichteres Patricia Lasoen op 74-jarige leeftijd overleden. Ze is een van de belangrijkste vrouwelijke Nederlandstalige auteurs van de jaren 1970-1990. Het Cultuurcentrum Brugge wou haar in september eren met een plantsoen in de Sint-Jacobsstraat.

Patricia Lasoen zag het levenslicht op 25 september 1948 in Brugge en overleed op 7 augustus in een woon-zorgcentrum in haar geboortestad. Na haar humaniora aan het Brugs Atheneum studeerde ze Germaanse talen aan de Gentse Universiteit. Ze gaf jarenlang les aan de Stedelijke Academie.

In 1970 huwde ze met de Brugse advocaat Jean-Pierre Dumolyn, met wie ze vier kinderen kreeg: Bart, Jan, Joris en Sonja.

Realisme

Patricia Lasoen debuteerde als dichteres in 1968 met de bundel Ontwerp voor een Japanse houtgravure. Aanvankelijk maakte ze deel uit van de lichting nieuw realistische dichters, later evolueerde haar werk naar het surrealisme met de bundel ‘Het souvenirswinkeltje van Lukas’ (1972).

Getuigen van haar sociale betrokkenheid zijn de bundels ‘De wanhoop van Petit Robert’ (1993) en Genadeloos en fluitend (1998), vaak doorspekt met ironie. In 1990 schreef zij ook een roman: ‘De geur van rood’.

Dementie

Zoon Jan Dumolyn, professor geschiedenis aan de Gentse Universiteit, die mee schreef aan de tv-serie het Verhaal van Vlaanderen en aan de Vlaamse canon, getuigt op Facebook over de dementie en het overlijden van zijn moeder: “Nooit kon je stoppen met praten, je was slechts kort van stof in je poëzie. Daarin stond nooit een woord teveel.”

“Maar zeven jaar geleden, toen onze vader net was overleden, werd het plots stil: dementie. Niemand kon nog woorden met je wisselen. Heel waarschijnlijk wist je zelfs nooit dat je er na Zoé en Miro nog een derde kleinkind Lea bij had. Nu is jouw beproeving en ook die van ons allemaal eindelijk afgelopen.”