Brugse begrafenisondernemer Donald Bleyaert overleden: “Werken voor hem was geen straf, hij hielp ook ‘s nachts de klanten”

Voormalig begrafenisondernemer Donald Bleyaert is op zondag 28 januari in het AZ Sint-Jan overleden na een korte ziekte. Hij werd 91 jaar oud en werkte tot zijn 84ste in de zaak die hij opgebouwd had in de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis Brugge.

Donald Bleyaert werd geboren op 12 september 1932 in Sint-Kruis. Hij huwde op 13 juni 1957 met Yvette Pannier en laat drie kinderen (Dominique, Pascale en Benedict), vijf kleinzonen (Frederic, Olivier, Vincent, Philippe en Alexander) en twee achterkleinkinderen (Olivia en Sofia) na.

Visionair

Hij nam de ambachtelijke schrijnwerkerij over van zijn papa Joseph Bleyaert. Hij bouwde scholen voor de Zusters van Maria en villa’s voor architecten als Piet Viérin en Arthur Degeyter. “Papa was een visionair”, getuigt zoon Benedict Bleyaert.

“Hij voelde dat er vraag was naar een moderne vorm van rouwbegeleiding. In de jaren 70 startte hij een uitvaartwinkel. In 1987 bouwde hij een funerarium, tien jaar later volgde een grote aula.

Succes

Het succes van deze familiale onderneming, met echtgenote, kinderen en schoondochter in de zaak, liet Donald Bleyaert toe bijhuizen te openen in Assebroek en Sint-Andries. Ook het funerarium en de aula in Knokke-Heist waren succesvol. Deze vertrouwenspersoon stond jaarlijks duizend personen bij het afscheid bij.

De ex-voorzitter van Federatie van West-Vlaamse Uitvaartzorg hielp mee met het bergen van de overledenen na de ramp met de Herald of Free Enterprise in 1987 in Zeebrugge. “Het eerste weekend hebben we de lichamen van vijftig slachtoffers begeleid naar Engeland, de daaropvolgende maanden hebben we de zorg van nog eens 130 opvarenden geregeld”, aldus Benedict Bleyaert.

Zeer sociaal

“We verliezen een fantastische vader die altijd klaar stond om te helpen. Papa was zelden ziek, hij bereikte een mooie leeftijd en toch doet dit afscheid pijn. Gelukkig heeft de familie samen afscheid kunnen nemen. Werken was voor hem geen straf, ook ‘s nachts hielp hij klanten. Hij leefde voor de zaak en toch was hij een levensgenieter en zeer sociaal. Hij was lid van vele verenigingen”, aldus zoon Benedict.

Deze week stond de vlag van koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaen halfstok, uit eerbetoon voor hun erehofmeester. Donald Bleyaert richtte mee het kinderdagverblijf Mariawende op, was lid van de kerkfabriek en van het Sint-Vincentius genootschap.

Op vraag van de overleden vond de kerkelijke uitvaart plaats in strikte intimiteit.