Brugse beeldhouwer Pol Spilliaert (87) overleden

Pol Spilliaert gold als een van de meest prominente beeldhouwers van zijn generatie. Hij is 87 jaar geworden.

Pol Spilliaert werd in 1956 door George Grard doorverwezen naar zijn vriend Charles Leplae en volgde mede onder leiding van Léon Stynen de opleiding beeldhouwen aan het Ter Kameren Instituut ENSAAV in Brussel. In 1959 werd hij er laureaat en won hij tevens de Godecharleprijs voor Beeldhouwkunst.

Spilliaert was leraar aan de Rijksnormaalschool Hasselt (1962-1965) en aan de Rijkslagere Normaalschool in Blankenberge (1964-1967). Van 1967 tot 2000 was hij docent Beeldhouwen aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten Sint-Lukas Gent (LUCA School of Arts).

De beelden van Spilliaert kenmerken zich door hun sensuele, abstracte vormgeving met de man-vrouwverhouding als leidend thema. Hij werkte voornamelijk in marmer en brons en realiseerde monumentale beelden die moeiteloos bezit nemen van de ruimte. Men vindt zijn werken onder meer in de Verzameling Middelheim (Antwerpen), het Groeningemuseum (Brugge), Mu.ZEE (Oostende)…