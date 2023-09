Brugse archeologe Bieke Hillewaert bezwijkt aan slepende ziekte

De Brugse archeologe Bieke Hillewaert is op 63-jarige leeftijd overleden. Ze bezweek op woensdag 6 september aan een slepende ziekte. Dat nieuws bereikte ons nu pas. Bij Raakvlak reageren ze bedroefd op de dood van hun gewezen collega.

“Bieke Hillewaert was een geliefde en gewaardeerde collega bij Musea Brugge en meer bepaald Raakvlak. Ze zette archeologie in Brugge en ver daar buiten op de kaart. Ze begon bij de Stedelijke Archeologische Dienst en bouwde die uit tot de Intergemeentelijke Dienst Raakvlak.”

Pionier

Met die woorden schetst Jari Mikkelsen, diensthoofd van Raakvlak, zijn voormalige collega. Tijdens haar carrière was Bieke Hillewaert een pionier in het systematisch archeologisch onderzoek in de oostelijke kustpolders, deed ze onderzoek naar het verdwenen havenstadje Monnikenrede en leidde ze tal van grote projecten op Brugs grondgebied (Refuge, Kosterijstraat, Pandreitje, Prinsenhof…) waar ze het publieksaspect nooit uit het oog verloor.

“Zo ging ze rond in scholen met de Vuilniszak, staat er dankzij haar een speelplein in de vorm van een Karolingisch huis in de wijk achter de Refuge, en een reconstructie van een Merovingisch huis aan het WZC Hallenhuis”, vervolgt Jari Mikkelsen. “Ze stond het publiek te woord op de rand van de opgravingsleuf, richtte een puzzelclub op om het opgravingsmateriaal te verwerken en opende menig archeologische site op Open Monumentendag op een publieksvriendelijke en hedendaagse manier. Ook in het archeologisch museum zag je duidelijk haar hand en visie terug.”

Onderzoeker

Daarnaast was Bieke Hillewaert een gedreven onderzoeker, ze werkte mee aan tal van publicaties waaronder dé groene bijbel ‘Op het Raakvlak van twee landschappen’ dat het archeologisch onderzoek van de afgelopen 25 jaar samenvat en door menig onderzoeker vastgenomen wordt.

“Ze was voor Raakvlak een gewaardeerd medewerker aan tentoonstellingen en een vat vol wijsheid voor haar collega’s bij het stadsarchief, musea en monumentenzorg. Als aardewerkspecialiste was ze alom gekend en geprezen in de academische wereld. Bijna 30 jaar heeft Bieke haar stempel gedrukt op archeologie in Brugge”, aldus Jari Mikkelsen.

Universiteit Gent

In 2018 verliet Bieke Hillewaert Raakvlak en keerde ze terug naar haar roots: ze werd onderwijsbegeleider van de vakgroep historische archeologie aan de Universiteit Gent, waar ze doctoraat studenten begeleidde en een nieuwe lichting archeologen klaar stoomde met alle kennis en passie die in haar zat.

“Op 6 September heeft Bieke haar reis beëindigd. De reis was onmogelijk geweest zonder haar eindeloze kracht, doorzettingsvermogen, en ook een gezonde dosis koppigheid. Bovenal werd haar reis gekenmerkt door het begeleiden, ondersteunen, en samenbrengen van ons, haar reisgezellen.”

Leeuw

“Bieke is een leeuw, een bij, de lijm, een rosse furie, een klein maar groot besje, een archeologe, een wetenschapper, een potjes-expert, een kunstenaar, een puzzelaar, een zanger, een stijlicoon, mama, zus, partner, vriendin, inspiratiebron, en nog zoveel meer. Ze zal heel erg gemist worden, maar heeft een plek in ieders hart veroverd”, aldus haar voormalige collega’s. Bieke Hillewaert laat een partner en zonen na.