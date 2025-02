Brugs kalligraaf en letterkapper Pieter Boudens overleden: de vader van de Vlaamse schriftbeeldhouwkunst

De Brugse kalligraaf en letterkapper Pieter Boudens (69) is op zondag 9 februari overleden. Zijn artistieke carrière omspant bijna vier decennia. Hij mag de vader van de ‘schriftbeeldhouwkunst’ in Vlaanderen genoemd worden.

Pieter Boudens was een ‘schriftbeeldhouwer’: hij kapte pure letters en abstracte lijnen in steen. In het kunsttijdschrift Vlaanderen omschreef Jean-Luc Meulemeester de kunst van Pieter Boudens als volgt: “Hij schept in de bijna onverwoestbare grondstof datgene weg waardoor zuivere gedichten overblijven. De inhoud van de gekapte tekst is bij hem even belangrijk. Zijn kunst is meer dan het correct plaatsen van letters, het harmonisch wegkappen van materie.”

Poëzie

“Hij verkiest poëtische verzen, kernachtige uitspraken of reflecterende nadenkertjes die geruisloos in de bikkelharde drager blijven nazinderen. Of wordt elke zin in steen poëzie, omdat kalligrafen als Pieter Boudens het voor de eeuwigheid aanbrengen? Met een geërfd talent wist Pieter Boudens dit steenkappen van woorden tot een vernieuwde kunst te verheffen”, aldus de Brugse kunsthistoricus.

Pieter Boudens mag de vader van de schriftbeeldhouwkunst in Vlaanderen genoemd worden: hij riep een verloren vaardigheid opnieuw tot leven. Hij was een van de vijf kinderen van kalligraaf Jef Boudens. Ook zussen en broers Joke, Jeroen, Liesbet en Kristoffel ontwikkelden zich tot letterkunstenaars.

Atelier

Hij was van opleiding kok, maar leerde het beitelen aan de Schule für Steinmetz und Bildhauer in het Duitse Freiburg. Hij liep in Frankrijk stage bij Claude Lamborot en werkte een tijdlang in de David Kindersley Workshop in het Engelse Cambridge. In 1986 werd hij de eerste zelfstandige schriftbeeldhouwer van Vlaanderen. Hij had zijn atelier in de Notelarendreef in Sint-Michiels.

Zonnewijzers, graftegels, monumenten voor gemeentebesturen en gedenkplaten voor nieuwe gebouwen zijn de meest opvallende creaties, kindergrafplaten waren een van zijn specialiteiten.

Eerste Steen

Hij gaf die microbe door aan veel cursisten, onder wie zijn zoon Robbrecht. Hij kreeg zowel overheidsopdrachten als bestellingen van particulieren. De eerste steen van het Concertgebouw, die in het jaar 2000 ingeplant werd op het pleintje voor de publieksingang, is van de hand van Pieter Boudens. Je kunt werk van hem vinden op de centrale begraafplaats in Steenbrugge, op de dierengedenkplaats in de Koude Keuken en in de psychiatrische kliniek OnzeLieveVrouw in Sint-Michiels. Hij zorgde voor herdenkingstegels voor Willy Lustenhouwer en Olivia Geerolf.

Voor Ons Erf in Sint-Michiels creëerde hij een zuilengalerij van witsteen op een betonnen plateau als meditatieve stille ruimte. Recent vervaardigde hij nog een mooie steen voor het gerestaureerde Magdalenahospice in de Jacobinessenstraat: een versregel van de Brugse dichteres Marieke De Maré.

Rock Torhout

Hij ontwierp ook grafstenen voor beroemdheden, zoals dat van kunstenaar Marcel Broodthaers op het kerkhof van Elsene. Hij mocht mee de nieuwe begraafplaats in Leuven aanleggen, vervaardigde monumenten voor twee gesneuvelde Canadezen op het kerkhof van Adegem en voor Rock Torhout. De Vriendenkring Kunst Houtland kende in 2002 haar cultuurprijs De Gouden Feniks toe aan deze Brugse letterkapper.

Pieter Boudens laat een zoon en een dochter na. De uitvaart vindt plaats in intieme kring. (SVK/SR)