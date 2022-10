Brugs auteur en vogelkenner Jan Desmet overleden

Op maandag 17 oktober overleed de Brugse auteur Jan Desmet. In zijn boeken beschreef hij de relatie tussen mens, dier en natuur. Hij was vooral gepassioneerd door vogels en expert in deze diersoort.

Jan Desmet zag het levenslicht op 5 oktober 1957 in Brugge. Hij groeide op in Sint-Michiels, voor de fusie nog een randgemeente van Brugge. Rond zijn ouderlijke woning lagen een boerderij met stallingen en koeienweiland, een meanderende beek, een school met speelpleinen, een kerkhof, een oude zandwinningsvijver, een pretpark, een dolfinarium, wat braakland en enkele boomgaarden.

Prijs

Door de oprukkende verstedelijking verdwenen de koeien, de veldleeuweriken en de beek uit het landschap. Met de studie die hij over deze omwenteling maakte won hij in 1977 de Prijs voor Biologie Jacques Kets. Hij was als tiener actief bij de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie, waarvoor hij in 1970 zijn eerste artikels schreef en in latere jaren excursies, kampen en de landelijke vogelwerkgroep leidde.

Na zijn militaire dienst in Duitsland werkte Jan Desmet mee aan de Ecologische Kartering van België in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid. Hij stond in 1983 als redactiesecretaris aan de wieg van het vernieuwde ledentijdschrift van Natuurreservaten, de voorloper van Natuurpunt. In die periode lanceerde hij een overkoepelend jaarboek waarin alle vogelwaarnemingen van Noord-West-Vlaanderen werden gebundeld.

Boeken

In 1984 begon Jan Desmet op free-lance basis met het schrijven van boeken en journalistieke reportages, onder meer als redacteur bij het Nederlandse maandblad Grasduinen, later voor Nest. Tot zijn bekendste boeken behoren ‘Stadsvogels’ (1992), ‘Moeder Natuur naakt!’ en ‘Van de liefde, van de hond’ (2004). In 2009 verscheen het driedelige ‘Vogels in de kop’, over de menselijke kijk op vogels’ waarvoor meer dan twintig jaar materiaal is verzameld.

Jan Desmet werkte ook in opdracht van uitgevers. Hij schreef zelfs een gids voor courante paddenstoelen, varens en mossen en maakte brochures voor onder andere het Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal in De Panne).

Hij publiceerde artikels, columns en recensies voor Grasduinen, Nest, Fwiet! en De Standaard der Letteren. Daarnaast schreef hij vijftien boeken waaronder De natuur als assepoester (1988, Marc Van De Wiele), Moeder Natuur naakt! (1994, Kritak/Jan van Arkel), Van de liefde, van de hond (2004, Atlas) en het driedelige Vogels in de kop (2009, 2011, Atlas).

In zijn werk beschreef hij de relatie tussen mens, dier en natuur. Hij had een uitgesproken interesse voor vogels en hoe die zich in de verbeeldingswereld van mensen nestelen.

Vogelkenner

Jan Desmet verscheen in praatprogramma’s in Vlaanderen en Nederland en was geregeld te gast als vogelkenner bij het Radio 1-programma Nieuwe Feiten. Het studiemateriaal dat hij tijdens zijn leven verzamelde groeide uit tot een omvangrijk archief en beslaat boeken, affiches, oude foto’s, correspondentie, prentbriefkaarten, gravures en krantenknipsels.

In 2008 richtte hij de erfgoedvereniging Mens & Dier op papier (afgekort Mendop vzw) op, met als doel om gelijkaardige thematische verzamelingen van particulieren of dierenverenigingen te bewaren en open te stellen voor het publiek.

Jan Desmet overleed in zijn woning te Brugge, in het bijzijn van zijn naaste familie. Hij laat een echtgenote, twee kinderen en drie kleinkinderen na.