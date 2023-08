Brugge rouwt om zanger Tony Lenders (84)

In Brugge is dinsdagavond op 84-jarige leeftijd zanger en muzikant Tony Lenders overleden.

Geboren in 1938 als Adrien De Laender, had hij als jongeling al vlug de muziekmicrobe te pakken, wat uiteindelijk leidde tot z’n eigen band. Het orkest El Maestro speelde op vele tientallen bals en feesten in de wijde regio ten dans, zoals dat in de jaren zestig en zeventig gebruikelijk was. De Bruggeling nam ook regelmatig platen op. Vele zullen zich nog zijn Club Bruggeliedjes herinneren die hij opnam met De Spionkop, zoals ‘Rozen voor Standard’ in 1972. Op diezelfde elpee staat ook een liedje dat destijds wellicht in zowat elke jukebox in Brugge stak: ‘Bella Bella Dona’, een trage rumba waarmee de dansvloer vlug gevuld was.

Zo is het vissersleven

Frederik Thomas (VBRO): “Later, in de jaren tachtig, met de opkomst van de lokale radio, volgden onder meer nog de vrije radiohits ‘Zo is het vissersleven’ en ‘Sinds ik jou ken’. Tony en z’n dochter Carina zongen overigens ook mee op de Club-elpee van ‘t Koor van Achter d’Olletorre, samen met negen andere Brugse zangers als Willy Lustenhouwer, Norbert en Benny Scott. En hij had ook z’n eigen label en verzorgde met ‘DTL’ begin de jaren negentig nog een radioprogramma dat hij verdeelde onder lokale radio’s in de provincie.”

Adrien De Laender was getrouwd met Arlette Laforce. Ze kregen een dochter, twee kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. De afscheidsplechtigheid is voorzien op woensdag 16 augustus om 10 uur, in de aula van het crematorium De Blauwe Toren. Aan de familie, vrienden en nabestaanden van Tony Lenders bieden we onze oprechte blijken van deelneming aan.