Brugge neemt afscheid van geliefd horecafiguur Firmin Hoste

In een volledig volgelopen Christus-Koningkerk in Brugge werd dinsdagvoormiddag afscheid genomen van de bekende horecafiguur en fervente Cercle Brugge-supporter Firmin Hoste (74). Tal van personaliteiten uit vooral de horeca en de sport, onder wie een erg geëmotioneerde Georges Leekens, kwamen een laatste groet brengen.

De uitvaartplechtigheid van Firmin Hoste vond niet toevallig plaats in de Christus-Koningkerk in de gelijknamige Brugse wijk Christus-Koning. Het was op een boogscheut daarvan dat Hoste van 1987 tot 2020 de bekende herberg De Kroon uitbaatte.

Firmin Hoste was een telg uit een kroostrijke familie van veekoopmannen en vleeshandelaars uit Sint-Pieters bij Brugge. Firmin stapte aanvankelijk, naar de familietraditie, ook in de vleesbranche maar besloot later toch zijn eigen weg te volgen en stapte in de horeca door herberg De Kroon over te nemen en naar zijn hand te zetten.

Doorheen de jaren groeide De Kroon uit tot een pleisterplaats voor wie graag een stevig stuk vlees kwam eten en ook al eens graag bleef doorzakken. Als fervent Cercle Brugge-supporter, met ook nauwe banden met het bestuur, kreeg Firmin in De Kroon ook heel wat voetbalfiguren over de vloer.

Massale opkomst

Dat Firmin een graag gezien figuur was in Brugge en ver daarbuiten werd alvast duidelijk op de afscheidsplechtigheid. Doordat alle stoelen bezet waren, volgden heel wat mensen de uitvaart staande mee. Vooral de Brugse horeca kwam echt massaal afscheid nemen van Firmin: uitbaters en medewerkers van zijn favoriete kroegen en restaurants, toeleveranciers van de horeca, … De man was duidelijk bijzonder graag gezien in zijn eigen sector.

De kist van Firmin werd naar voor gedragen door zijn broers en enkele neefjes. Uit de luidsprekers klonk het bekende Corsicaanse nummer A Te Corsica, een verwijzing naar de reis naar Corsica die Firmin nog gepland had te maken met zijn vrouw Veronique. Zijn vier kleinkinderen staken een kaars aan bij zijn kist met portretfoto op, terwijl Goodbye My Love Goodbye van Demis Roussous weerklonk.

Firmin was een goedlachse bourgondiër met een groot hart voor zijn familie en zijn vele vrienden

Ook vanuit de sportwereld kwamen heel wat mensen afscheid nemen van Firmin. Zoals Cercle Brugge-icoon Jules Verriest en oud-wielervedette Guido Reybrouck. Nog een opgemerkte aanwezige was oud-topvoetballer en trainer Georges Leekens. Leekens, jarenlang een sterkhouder bij Club Brugge en trainer van zowel Club als Cercle, kwam dan ook vaak bij Firmin Hoste over de vloer. Leekens toonde zich tijdens de afscheidsdienst bijzonder geëmotioneerd.

De priester nam de tijd om een brief namens de gehele familie voor te lezen. Daarin werd Firmin herdacht voor de unieke manier waarop hij met mensen omging en hoe hij hen als geen ander kon samenbrengen. Een goedlachse bourgondiër met een groot hart voor zijn familie en zijn vele vrienden, zo werd Firmin door zijn familie geschetst.

Cercle Brugge

“Je was ook zo trots op je zaak De Kroon en later ook op het aanpalende café ‘t Kroontje, waar je zo graag met je vrienden aan de toog zat. Steeds op de goede plaats om de prestaties van je geliefde Cercle Brugge te volgen. Het was wel een groot verdriet toen je door de coronacrisis niet op een mooie manier afscheid kon nemen van de vele vaste klanten” , klonk het.

“Je vond rust in Dudzele met Patricia en ontving er zo graag vrienden voor een lekker etentje. En ook van de tochtjes met de oldtimer of de uitstapjes naar de Ardennen kon je zo genieten; net als van de legendarische nieuwjaarsrecepties met de hele familie. Het is zo spijtig dat we nu al, veel te vroeg, afscheid moeten nemen.”