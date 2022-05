Broeder Demon van SFX Brugge overleden

Eén dag na Brugge’s schoonste dag is Broeder Roger Demon vanmorgen overleden. Hij was 91 jaar en verbleef in het Woonzorgcentrum Herdershove.

Van 1981 tot 1996 was hij directeur van het Brugse SFX Instituut in de Mariastraat. Hij mocht destijds de fakkel doorgeven aan Carlos Knockaert. In 2016 zijn de laatste Broeders Xaverianen vertrokken uit de school.

De man was bijzonder geliefd bij zijn oud-leerlingen. Hij had de bijnaam Den Brul maar was een man bij wie de leerlingen terecht konden. Hij was correct en kordaat op zijn school. Vorig jaar heeft hij nog een bezoek gebracht aan de school. Hij wou zien wat er intussen allemaal veranderd was en genoot van zijn dagje.