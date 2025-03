Britt (17) overleed in nauwelijks enkele uren aan hersenvliesontsteking: “We kunnen het amper geloven”

“We kunnen het amper geloven. In nog geen acht uren tijd waren we haar kwijt. Dinsdag ging ze zelfs nog naar school, ’s nachts werd ze erg ziek en woensdag waren we Britt kwijt.” De ouders en haar tante Mieke van de 17-jarige Britt Demeulenaere uit Kaaskerke bij Diksmuide kunnen nauwelijks vatten hoe snel het meisje overleed aan de gevolgen van hersenvliesontsteking. Britt was een week eerder op schoolreis naar Londen geweest en genoot daar enorm van. Ze was ook graag gezien bij haar volleybalclub en als leidster bij de KSA.

Vorige week dinsdag keerden de zesdejaars van ’t Saam campus Aloysius in Diksmuide terug van studiereis in Londen. Daar waren ze de donderdag voor de krokusvakantie naar toe geweest. De reis was prima verlopen. Ook na de vakantie ging Britt Demeulenaere gewoon naar huis. Zowel maandag, als dinsdag. Niets wees er op dat het meisje plots zo ziek zou worden. Pas dinsdagnacht bleek er iets aan de hand te zijn.

Acht uren tijd

“Britt is plots erg onwel geworden”, reageert haar tante Mieke. Haar ouders Karel Demeulenaere, die elektricien is en haar mama Severine die bij het Sociaal Huis van Diksmuide werkt zijn net als haar broer Laurens, te zwaar aangeslagen om te reageren. “Samen met haar ouders is Britt naar de huisartsenwachtpost van Veurne gegaan en daarna meteen naar het ziekenhuis. Ze ging razendsnel achteruit. Van daaruit werd ze met de MUG naar het UZ in Gent gebracht maar daar is ze slechts nog korte tijd bij bewustzijn geweest. Haar ouders waren bij haar maar niemand, ook Britt niet, kon vatten dat ze zo snel zo ziek is geworden. In nauwelijks acht uren tijd waren we haar kwijt. We kunnen het zelf nog steeds amper geloven.”

Sociaal actief meisje

Britt was nochtans kerngezond. En sportief ook. Ze speelde volleybal bij de damesploeg in Diksmuide waar het nieuws van haar overlijden eveneens hard aankwam. “Britt zat gewoon nooit stil”, vervolgt tante Mieke. “Ze speelde volleybal, ze was leidster bij de kaboutertjes van KSA Torenwacht en ze zat in de leerlingenraad van haar school. Zo actief was ze. En ze wou overal haar stem laten horen. Na afloop van hun reis zouden ze dit weekend een voor de laatstejaars een Londonparty organiseren in school maar die zal worden afgelast. Britt zat zelf ook in de organisatie van die party. Ook voor haar vriend Daan komt haar overlijden als een mokerslag binnen. Zeker omdat Britt ook zoveel mooie plannen en dromen had. Zo wou ze na de zomer rechten gaan studeren in Gent. Iets waar ze al jaren van droomde. Het heeft helaas niet mogen zijn.”

Rouwhoekje in school

De school van Britt heeft twee rouwhoekjes ingericht. Een op een centrale plaats en een in haar klas. “Iedereen op school is erg aangeslagen en we leven hard mee met haar familie en vrienden”, zegt directeur Isabelle De Keyser. “We kennen Britt als een heel actieve leerlinge, die heel betrokken was in de school maar ook bij haar medeleerlingen. We zijn dan ook allemaal volledig van de kaart. Deze ochtend hebben we in alle klassen een moment voorzien om te antwoorden op de vragen van de leerlingen. We vroegen ook bijstand van het CLB, die aanwezig was met twee psychologen. De zesdejaars waren op school en we proberen hen een zo goed mogelijke opvang te geven waarbij plaats en ruimte is voor ieders verdriet. (JH)