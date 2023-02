Brigitta Simoens overleden, de vrouw die kunstschilder Paul Delvaux en schrijver Clem Schouwenaars inspireerde

In Brakel is begin februari Brigitta Simoens (93) uit Lo overleden. Zij was de vrouw die kunstschilder Paul Delvaux inspireerde tot het maken van het schilderij ‘La dame de Loo’. Auteur Clem Schouwenaars schreef er een gelijknamig gedicht over. Een reproductie van het schilderij en het gedicht zijn momenteel te bewonderen op het Vateplein in Lo.

Brigitta Simoens werd op 18 april 1929 geboren in Ieper. Na haar huwelijk week ze uit naar Lo. Daar stond ze bekend als mevrouw Sys, de echtgenote van dokter André Sys. Eind de jaren zestig ging het koppel echter uiteen en stortte Brigitta Simoens zich in het zakenleven. Zo startte ze in 1968 in Lo met restaurant ’t Caesarshof in de Hogebrugstraat (nu een gelijknamige residentie met appartementen en woningen, red.).”

Politicus Renaat Van Elslande, Clem Schouwenaars, kunstschilder Paul Permeke (zoon van Constant Permeke) en Brigitta Simoens in restaurant ’t Caesarshof. © Westhoek Verbeeldt

“Het restaurant werd in een mum van tijd een begrip in de regio”, zegt voormalig bibliothecaris Jan Van Herreweghe, die zich de voorbije jaren verdiepte in het leven en werk van Clem Schouwenaars. “Er kwamen veel schrijvers, kunstenaars en politici over de vloer. Onder andere Paul Delvaux, Clem Schouwenaars en Paul Permeke waren er goed thuis. Paul Delvaux had Brigitta Simoens in gedachten toen hij in 1969 ‘La dame de Loo’ schilderde. Met dit schilderij voor ogen schreef Schouwenaars in 1989 dan weer een gedicht met dezelfde titel.”

Brigitta Simoens figureert ook als Mireille, de apothekersvrouw met de blauwe Mercedes, in Clem Schouwenaars’ boek De seizoenen uit 1972. “Maar de liefde beschreven in het boek is verzonnen, zo verzekerde Brigitta Simoens mij toen ik haar in april 2021 ontmoette in haar appartement in Gent”, zegt Jan Van Herreweghe. “Er is nooit iets tussen haar en de schrijver geweest, drukte ze me op het hart.”

De reproductie van het schilderij ‘La dame de Loo’ van Paul Delvaux en het gelijknamige gedicht van Clem Schouwenaars op het Vateplein in Lo. © KVCL

In 1973, na vijf jaar, verkocht ze restaurant ‘t Caesarshof en ging ze in Roeselare in een zaak van kantoormeubilair werken. Daarna bouwde Brigitta Simoens, die een nicht was van radiocoryfee Lutgart Simoens, geheel zelfstandig een designwinkel uit in Gent. Op 90-jarige leeftijd schreef ze haar memoires onder de titel ‘Eb en vloed’.

“Brigitta Simoens was een bijzondere dame die zelfs in haar verblijf in het woonzorgcentrum aanzien genoot”, besluit Jan Van Herreweghe. “Ze werd in Lo begraven, dat was haar uitdrukkelijke wens.”