Bredene neemt afscheid van voormalig wijkagent en geliefde vrijwilliger Johan Decroos

Johan Decroos (70) is op 10 december overleden in Bredene. De voormalige wijkagent in Bredene Duinen was enkele dagen daarvoor onwel geworden tijdens het fietsen en werd in het ziekenhuis opgenomen, waar hij zaterdag overleed.

Johan Decroos genoot niet alleen als politie-inspecteur bij de zone Bredene/De Haan bekendheid. De immer minzame politieman ging tien jaar geleden met pensioen en breidde toen zijn al aanzienlijke activiteiten in het lokale verenigingsleven verder uit.

Hij was de voorbije jaren betrokken bij het Davidsfonds, was secretaris van de Gezinsbond Bredene, was jarenlang bestuurslid van ACV Bredene en hij had zich enkele maanden geleden ook geëngageerd bij de nieuw opgerichte afdeling van de Fietsersbond.

“Johan trad in dienst als politieagent bij de politie van Bredene op 1 mei 1980 en werd daarna agent-brigadier en agent-hoofdbrigadier. Eind jaren 90 werd hij de wijkagent van Bredene Duinen. Bij de politiehervorming in 2001 werden nieuwe graden ingevoerd en werd Johan inspecteur bij de nieuw gevormde politiezone Bredene/De Haan, waar hij voortaan wijkinspecteur was. Die functie vervulde hij tot aan zijn pensioen op 1 januari 2013”, haalt politiecommissaris en oud-collega Dennis Goes zich voor de geest.

Complete Bredenaar

“Johan was een graag geziene figuur in het korps en bij de bevolking. Hij was een complete Bredenaar: opgegroeid op Bredene Sas, wonend in Bredene Dorp en werkend in Bredene Duinen. Jammer genoeg heeft hij niet lang kunnen genieten van zijn pensioen”, aldus Dennis Goes.

De uitvaartplechtigheid van Johan Decroos vindt plaats op zaterdag 17 december om 11 uur in de Sint-Rikierskerk van Bredene Dorp.

