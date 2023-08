Bredene neemt afscheid van eregemeentesecretaris Roland Vansteenkiste (88)

Voormalig Bredens gemeentesecretaris Roland Vansteenkiste is op 31 juli op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1968 tot 1999 gemeentesecretaris in Bredene.

Roland Vansteenkiste was een geboren en getogen Bredenaar en onderwijzer van opleiding. Hij gaf vanaf 1953 les in de gemeenteschool en de Europaschool in de gemeente. Toen hij in 1968 als gemeentesecretaris bij het gemeentebestuur van Bredene begon, werkten er twaalf mensen in het gemeentehuis. Bredene veranderde en tijdens zijn 31-jarige loopbaan hielp hij vanuit zijn functie mee aan verschillende gemeentelijke realisaties zoals de bouw van het nieuw gemeentehuis aan het Centrumplein, de bouw van het zwembad en het sportcentrum, de aanleg van de Vicognewijk, de uitbouw van Bredene-Dorp, de restauratie van het Ryckewaertshof en het Turkeyenhof, enz…

Hij werkte samen met drie burgemeesters: Albert Claeys, Roger Eerebout en Willy Vanhooren. Als gemeentesecretaris werd hij opgevolgd door Fernand Devos. Buiten zijn beroepsbezigheden ontwikkelde Roland een grote interesse voor het heemkundig verhaal van Bredene. Hij was mede-oprichter en bijzonder actief als secretaris binnen de Bredense Heemkring Ter Cuere. Na zijn pensioen ging Roland vaak fietsen met zijn vrouw Cecile, op maandag ging hij biljarten en hij legde zich toe op zijn grootste hobby, zijn tuin. En uiteraard waren er zijn kinderen Jan (+), Hilde, Tine en Herlinde, zijn kleinkinderen en ondertussen achterkleinkinderen.

Er wordt afscheid genomen van Roland in beperkte kring.