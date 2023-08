Bredene herdenkt op zee gebleven vissers op de verjaardag van overleden oprichter

“Er is de voorbije dagen nog maar eens aangetoond hoe gevaarlijk de zee kan zijn”, opende burgemeester Steve Vandenberghe zondagochtend de herdenking van de op zee gebleven Bredenaars, verwijzend naar de jongeman die ter hoogte van strandpost Duynegat verdronk. Vandenberghe herinnerde tegelijk aan Patrick Bolle, zijn veel te vroeg overleden partijgenoot, die ooit met de jaarlijkse plechtigheid begon.

Dat heel wat toeristen, en wie weet Bredenaars, vaak niks vermoedend de herdenkingsplaat aan het Duynegat voorbij wandelen, mocht zondag blijken toen twee dames de burgemeester aanspraken op de kleine samenscholing ter hoogte van de populaire strandpost.

Mooi initiatief

“Dat het een mooi initiatief was”, vertrouwden de dames met duidelijk Limburgse tongval de burgemeester toe. En dat is de ‘herdenking van op zee gebleven Bredenaars’ duidelijk, als je bekijkt hoeveel familieleden jaarlijks nog naar de bijeenkomst afzakken. Onder hen ook Sven Michils, die in 1990 zijn broer Jurgen verloor op zee.

Na een gedicht las cultuurschepen Alain Lynneel zondagochtend als vanouds de namen voor van de Bredenaars, die op de gedenkplaat vereeuwigd zijn. Burgemeester Vandenberghe bracht daarop behalve aan de betreurde Bredenaars ook hulde aan Patrick Bolle, die vele jaren geleden met de herdenking begon en in 2016 overleed na een slepende ziekte.

Dankbaar

“Het is Patricks verjaardag vandaag. We denken nog alle dagen aan hem. Dit mooie initiatief was van zijn hand en we zijn hem er dankbaar voor. Het doet deugd dat we hier jaarlijks ook altijd een delegatie van zijn familie mogen ontvangen.”