Brandy (24) uit Diksmuide verliest echtgenoot Milko aan kanker amper maand na huwelijk: “Ik zag hem vechten tot het laatste”

Ze waren amper een maand getrouwd, maar dit weekend moest Brandy Geneyn (24) uit Diksmuide afscheid nemen van haar man Milko (30). Hij overleed aan een agressieve kanker, enkele dagen na zijn dertigste verjaardag. Onwezenlijk voor Brandy en hun 5 (plus)kinderen. “Het ging zo snel. Ik zag hem vechten tot het laatste en we geloofden ook dat hij erdoor zou komen. Maar het was op”, treurt Brandy.

Hoe hard kan het noodlot toeslaan? Op 8 februari gaven Brandy en Milko elkaar het ja-woord in Diksmuide. Amper een maand geleden, in een periode waarin Milko de strijd tegen zijn ziekte leek te winnen. “We maakten volop plannen voor de toekomst en we dachten dat het ergste achter de rug was”, zucht Brandy.

Samen heeft het gezin twee zoontjes en drie dochters tussen 2 en 7 jaar oud. “Maar de ziekte bleek onoverwinnelijk en sloeg keihard terug. Een maand na onze trouw moet ik mijn Milko alweer afgeven. We zijn kapot van verdriet.”

Nierpatiënt

Milko Vincent werd geboren als nierpatiënt en sukkelde een groot deel van zijn veel te korte leven. “Bij zijn geboorte werd beslist om een nier te verwijderen maar ook de tweede werkte later niet goed”, vertelt Brandy. “Hij werd nierpatiënt, kreeg soms last van ontstekingen maar kon al bij al goed leven. In mei vorig jaar, na de eerste communie van zijn dochter, voelde hij zich slecht. ‘Schat, ik heb enorme buikpijn. Zouden we niet beter naar het ziekenhuis gaan?’ zei hij. We dachten aan een nieuwe nierontsteking maar de waarheid was veel harder.”

“Er zat een enorme tumor achter zijn blaas en die was al uitgezaaid naar zijn longen en lever. De dokters hadden niet zo veel hoop maar we gingen ervoor. De chemo leek Milko ook te helpen. Tot we op Kerstdag nog maar eens een klap kregen: de hoofdpijn die Milko had kwam door een nieuwe tumor, deze keer in zijn hoofd.”

Prachtige trouwdag

Een zware klap voor het gezin maar Milko vocht terug. “Op 3 januari onderging hij een zware hersenoperatie en kreeg opnieuw bestraling. En die sloeg aan want al zijn waarden daalden. De weken nadien gingen écht goed en we maakten volop plannen voor onze toekomst samen. Op 8 februari zijn we getrouwd, nadat we vier jaar samen waren. Een prachtige trouwdag was het! Met onze geliefden en onze vijf kindjes. Twee kindjes maakten we samen, drie zijn uit onze eerdere relaties.”

“En we planden nog meer: een huwelijksreis, een reis naar Duitsland en een zoektocht naar een nieuwe grotere woning voor samen. Vorige week zaterdag werd Milko 30 jaar. Ook dat was een prachtige dag! Een grote taart met 30 kaarsjes, zijn lievelingseten, cadeautjes… Wisten wij veel dat we ’s ochtends op een heel andere manier wakker zouden worden.”

Sterretje aan de hemel

Zondagochtend verging Milko immers van de pijn. Het was zo erg dat er een MUG-arts ter plaatse kwam en hij door de brandweer geëvacueerd moest worden. In het ziekenhuis wonden ze er geen doekjes om. “Mevrouw, het is echt slecht. Bereid je voor op het ergste”, zegt Brandy aangeslagen.

“Hij werd in kunstmatige coma gebracht, kreeg zware medicatie maar Milko bleef vechten. Zo ken ik hem: altijd positief, altijd vechten. Vrijdagmiddag maakten ze hem even wakker, kon ik met mijn man praten maar hij had zelfs de kracht niet om iets terug te zeggen. ’s Avonds belden ze me op dat ik dringend moest komen. Met de familie bleven we de ganse nacht waken aan zijn bed maar om 5.21 uur is hij ingeslapen. We zijn kapot van verdriet. Milko was zo’n goede man, een fantastische vader en zijn karakter maakte hem uniek. Hij heeft gevochten tot het laatste moment maar hij kon écht niet meer.”

“Het is een kleine troost dat hij nu geen pijn meer hoeft te leiden. De kindjes beseffen het niet allemaal. Ze weten enkel dat papa een sterretje aan de hemel is.” Hoe mijn toekomst er uit ziet weet ik nog niet. Net nu kreeg ik het nieuws dat ik op 1 juni naar ons groter huis kan gaan. Waar we zo verlangen. Dat zal ik ook doen, voor Milko.”

