Brandweerman Johnny Beernaert (54) uit Diksmuide overleden bij tragisch ongeval in de VS

Brandweerman Johnny Beernaert is overleden bij een tragisch ongeval in de Verenigde Staten, dat meldt de Brandweer van Diksmuide. Ook zijn vrouw zou bij het ongeluk gewond geraakt zijn.

Zaterdagochtend raakte bekend dat Johnny tijdens een stage in de VS overleden is. Het zou gaan om een ongeluk met een boot waar ook zijn vrouw Heidi Vermandel bij betrokken raakte, maar details zijn nog niet bekend.

Johnny was ambulancier en vrijwilliger bij de brandweer van Diksmuide. Hij zou in oktober 55 geworden zijn en laat een zoon en een dochter achter, Sybren en Iense.

Lange revalidatie

Hij trok de afgelopen jaren geregeld naar het buitenland voor een stage. Samen met zijn vrouw koppelde hij daar vaak een vakantie aan.

In januari 2009 liep Johnny nog zware brandwonden op tijdens het blussen van een villa in de Eikhofstraat in Diksmuide. Na een lange en pijnlijke revalidatie kon hij weer aan het werk.

Familie van het koppel is naar de plaats van het ongeval afgereisd. Johnny was een geliefde collega en vriend bij de Diksmuidse brandweer. Zijn collega’s zijn aangeslagen door het nieuws.