Brandweerman Dany Gobeyn (54) verliest strijd tegen kanker: “Kon met kwinkslag altijd goede sfeer terug in ons team brengen”

Bij de brandweerpost Maldegem hangen de vlaggen halfstok als eerbetoon aan de sergeant Danny Gobeyn (54), die op 31 maart de strijd tegen kanker verloor.

“Danny maakt sedert 1 januari 1994 deel uit van ons brandweerkorps. Hij werkte op de gemeentelijke technische dienst zodat wij ook altijd op hem konden rekenen als er overdag een interventie was. Hij was altijd plichtbewust, maar kon ook met een kwinkslag de goede sfeer terug in het team brengen. Zelfs toen de kanker hem al in zijn greep had, bleef hij ervan overtuigd dat hij zijn plaats in het korps terug zou kunnen innemen. Dat bevestigde hij ons toen wij hem vorig jaar in december tijdens het St. Barbarafeest huldigden voor het behalen van het burgerlijk ereteken 1ste klasse. Het was dan ook en pijnlijke verrassing toen op 1 april bij het korps het bericht binnenliep dat Danny was overleden”, getuigt brandweerkapitein Michel Dauwe.

Danny Gobeyn was de echtgenoot van Annick Maenhout, papa van Magali en Laura en broer van gemeenteraadslid Anneke Gobeyn. De familie, de leden van het brandweerkorps en zijn vrienden nemen op paaszaterdag, 8 april, om 11.15 uur tijdens een eredienst in de kerk van Middelburg afscheid van Danny. (LV)