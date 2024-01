Brandweerman André Vileyn (61) onverwacht in Lo overleden

In Lo is op zondag 31 december 2023 onverwacht André Vileyn (61) overleden. Hij was korporaal bij de brandweer Westhoek, post Lo-Reninge.

André Vileyn werd geboren op 7 mei 1962 in Roeselare. Hij was de echtgenoot van Chantal Bourrée en de vader van Tom en Tine. Hij was ook de pappie van Céleste en Cyriel.

Sinds 4 mei 2007 was André brandweerman bij de brandweerpost Lo-Reninge waar hij de titel van korporaal droeg. Hij was ook een gedreven lid van heel wat zonale werkgroepen zoals het IGS-team (IGS staat voor Incident Gevaarlijke Stoffen, red.) en de werkgroep radio-operatoren.

Rouwregister

“We wensen de familie en vrienden van André enorm veel sterkte toe en kunnen niet genoeg benadrukken hoeveel hij voor de brandweer heeft betekend”, laat Brandweer Westhoek op zijn website en Facebookpagina weten. Brandweer Westhoek opende ook een rouwregister. Een rouwbetuiging nalaten kan op https://brandweerwesthoek.be/rouwregister/.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 6 januari om 10.30 uur in de aula van Uitvaartcentrum Cornelis in Veurne. (KVCL)