Brandweercollega’s aangeslagen na dood Johnny Beernaert: “Hij genoot met volle teugen van het leven”

In New York is de 54-jarige brandweerman Johnny Beernaert uit Diksmuide omgekomen bij een bootongeval. Ook zijn vrouw geraakte gewond, maar is buiten levensgevaar. Beernaert vocht dertien jaar geleden voor zijn leven na een explosie bij een zware brand.

Dertien jaar nadat Johnny Beernaert ontsnapte aan de dood bij een zware brand in Diksmuide, heeft de 54-jarige brandweerman uit Diksmuide het leven gelaten bij een bootongeval in New York. Daar was hij op reis met zijn vrouw, die ook gewond geraakte. De verslagenheid binnen brandweermiddens is groot. “Johnny wist dat hij in 2009 door het oog van de naald was gekropen en genoot sindsdien met volle teugen van het leven.”

Gedreven brandweerman

Een man met een hart voor de hulpverlening. Johnny Beernaert uit Diksmuide was een gepassioneerd en gedreven brandweerman en ambulancier. Vijfentwintig jaar geleden sloot hij zich aan bij de brandweer in Diksmuide. “Een joviaal en graag gezien persoon die erg gerespecteerd werd. Als brandweerman, maar ook als ambulancier verrichte hij heel wat werk”, aldus Filip Vandenberghe, brandweercommandant bij de brandweer van Diksmuide.

“Johnny wist maar al te goed dat hij na die zware brand door het oog van de naald is gekropen”

Zijn gedrevenheid voor de brandweer kostte Johnny in 2009 bijna zijn leven. Toen ontsnapte hij aan de dood bij een zware brand in de Eikhofstraat in Diksmuide. Samen met collega Bart Sansen geraakte hij toen levensgevaarlijk gewond na een explosie. Beide brandweermannen liepen zware brandwonden op en werden zelf even in een coma gehouden. Zowel Bart als Johnny vochten terug en keerden, na een lange revalidatie, terug bij de brandweer. “Johnny wist maar al te goed dat hij toen door het oog van de naald is gekropen. Sindsdien genoot hij nog veel meer met volle teugen van het leven”, aldus Vandenberghe.

Passie voor de VS

Johnny Beernaert had ook een passie voor de Verenigde Staten. “De voorbije jaren combineerde hij zijn hart voor de hulpverlening met bezoeken aan Amerika. Zo nam hij deel aan verschillende brandweerstages in de Verenigde Staten. Hij leerde er heel veel vrienden kennen.”

Na stages in 2015 en 2015 vertrok Johnny deze maand samen met zijn echtgenote Heidi Vermandel opnieuw naar de Verenigde Staten. Terwijl Johnny er opnieuw enkele bevriende brandweerlieden zou ontmoeten, zou het koppel er ook genieten van wat vakantie.

Aan die vakantie kwam vrijdagavond abrupt een einde. Johnny en Heidi voeren omstreeks 22 uur mee op een brandweerboot op de East River. Daar kwam het tot een aanvaring met een toeristenboot. Johnny geraakte daarbij levensgevaarlijk gewond en overleed kort daarna in het ziekenhuis. Ook vier andere mensen, waaronder zijn vrouw Heidi geraakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar.

De verslagenheid bij de brandweer van Diksmuide is groot. “Zaterdag zijn we reeds samengekomen met de brandweer om dit zware verlies te verwerken. We leggen ook een rouwregister in de brandweerkazerne. Dit komt heel zwaar aan binnen de brandweerfamilie.”