Bouwstofhandelaar Herman Vinckier plots overleden: “Veelzijdige man met het hart op de juiste plaats”

Herman Vinckier (74) van het gekende bouwmaterialenbedrijf Vinckier in de Oostendestraat in Diksmuide is vrijdag plots overleden na hartfalen. “Hij was dan wel al een tijdje met pensioen, toch voelde hij zich nog heel betrokken. Zijn werknemers, klanten en leveranciers droeg hij een warm hart toe en dat respect was wederzijds”, getuigt neef Thomas Vinckier (37) die de firma in 2010 overnam met zijn broer Pieter (42).

Bouwmaterialen G. Vinckier vindt zijn oorsprong in 1946. Germain Vinckier en zijn echtgenote Paula Mabesoone richten het bedrijf op in De Breyne Peelaertstraat. Hun zonen Herman en Carlos stappen dertig jaar later in de onderneming en verhuizen in 1986 naar de huidige locatie in de Oostendestraat. “Mijn vader Carlos en oom Herman waren twee handen op één buik”, vertelt Thomas.

“Ik herinner me hem als een warme mens met het hart op de juiste plaats. Als er een organisatie of vereniging aanklopte om een steentje bij te dragen dan gingen zij daar graag op in. Die visie hebben we overgenomen want het ondernemerschap is meer dan investeren alleen. Het sociale speelt ook een rol en daarin blonken Herman en Carlos uit. Een bedrijf leiden was voor hen meer dan cijfers alleen. Veel liever zat nonkel tussen zijn medewerkers, klanten of leveranciers. Hij schoeide iedereen op dezelfde leest. Zijn kennis over het wagen- en machinepark was van grote meerwaarde.”

Veelzijdig

Daarom omschrijft Thomas zijn oom ook als een veelzijdig ondernemer. “Samen met zijn broer Carlos hebben ze het bedrijf laten groeien tot wat het op heden is. In 2010 besloot Herman van zijn pensioen te gaan genieten. En dat deed hij met volle teugen. Hij schonk de nieuwe generatie het vertrouwen. Uiteraard bleef hij betrokken. Dat kan ook niet anders als je zo lang hetzelfde bedrijf hebt gerund. Hij onderhield een warm contact met zijn trouwe medewerkers van toen. Pieter en ik zijn nooit te verlegen geweest om hem even om zijn advies te vragen. Hij woonde rechtover het familiebedrijf. Met Herman verliezen we een fantastische ondernemer en familieman.”

Herman Vinckier was getrouwd met Liliane Cools en vader van Matthias en Johannes. Zijn zonen zijn niet actief in het bedrijf. Zijn broer Carlos (72) is nog frequent aanwezig maar laat de dagelijkse leiding over aan Thomas en Pieter. De begrafenis vindt komende zaterdag 12 februari om 11 uur plaats in de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide. (GUS)