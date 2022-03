Bomvolle kerk voor afscheid van André Debruyne in Roeselare

In de Sint-Michielskerk in Roeselare werd donderdagochtend afscheid genomen van André Debruyne. André was jarenlang OCMW-voorzitter in Roeselare en zetelde ook 38 jaar als provincieraadslid, een West-Vlaams record. “Pa was een volksmens, een aanspreekbaar politiek figuur”, aldus zoon Kris.

De Sint-Michielskerk liep donderdagochtend helemaal vol voor de afscheidsplechtigheid van André Debruyne. De Roeselarenaar overleed vorige week vrijdag op 82-jarige leeftijd. Onder de aanwezigen tal van lokale en provinciale politici. Zo tekenden burgemeester Kris Declercq, verschillende Roeselaarse schepenen en ook gemeenteraadsleden van zowel meerderheids-en oppositiepartijen present.

Ook oud-gouverneur Paul Breyne en huidige gedeputeerden Jean de Bethune en Bart Naeyaert waren er aanwezig om de familie hun steun te betuigen. “Het doet heel veel deugd om vandaag zoveel mensen rond ons te hebben”, aldus zoon Francis die sinds kort schepen is in Roeselare en de vele aanwezigen in de kerk verwelkomde bij het begin van de afscheidsplechtigheid.

Schepen en voorzitter

Dat er zoveel politici aanwezig waren, is geen toeval. André Debruyne was maar liefst achtendertig jaar provincieraadslid. Hij was ook twee jaar schepen in Roeselare en achttien jaar OCMW-voorzitter in de stad van zijn hart. “Pa had drie grote liefdes: zijn gezin en familie, de landbouwsector en Roeselare en haar bewoners”, aldus zoon Kris, die ook in de politieke voetsporen van zijn vader trad en momenteel schepen is in Oud-Heverlee.

Kris schetste een mooi beeld van het leven van zijn vader. “Moeder hield mee de boerderij recht, jij werd een publiek figuur. Een volksmens en een aanspreekbaar politieker. Op een bepaald ogenblik was je voorzitter van 26 verenigingen. Je was niet graag alleen, maar hield ervan om onder de mensen te zijn.”

Voorvechter

André Debruyne was ook een voorvechter voor de landbouwsector. Hij was actief in tal van landbouworganisaties en stond bijvoorbeeld mee aan de wieg van de Agro Expo in Roeselare. Samen met zijn echtgenote Lieve, die twee jaar geleden kwam te overleden, kreeg hij vijf kinderen. “Het overlijden van Bart en Rik en een zware hoevebrand behoren tot de zwarte pagina’s van je leven. Maar je had heel veel energie. Jouw enthousiasme was besmettelijk. Je had een fijn gevoel voor humor, met een kwinkslag kon je voor ambiance zorgen. Je hield erg van je negen kleinkinderen.”

De voorbije maanden ging de gezondheid en mobiliteit van André Debruyne achteruit. “Je hebt een goed leven gehad. Vaders sterven niet, ze blijven leven in grote en kleine dingen. We zijn fier op je pepe André. We gaan je missen”, aldus zoon Kris.

(BF)