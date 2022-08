Bomvolle aula voor emotioneel afscheid van Gianni uit Harelbeke die omkwam bij tragisch ongeval met bromfiets

Een volle aula bij uitvaarten Messiaen nam dinsdag afscheid van Gianni Taeldeman. De jongeman uit Harelbeke overleed op amper 20-jarige leeftijd na een tragisch ongeval met zijn bromfiets in Ooigem. Naast zijn ouders laat hij ook twee broers en zijn vriendin achter. “We kunnen het nog niet vatten.”

Op dinsdagavond 2 augustus reed Gianni Taeldeman met zijn bromfiets op het jaagpad naast de Kanaalweg in Ooigem toen hij een obstakel opmerkte op het pad. Om dat te omzeilen ging hij van het jaagpad af en wou de Kanaalweg oprijden maar net op dat moment kwam vanuit de andere richting een zwarte BMW aangereden.

Die bestuurder kon een aanrijding niet meer vermijden. Gianni werd ter plaatse gereanimeerd en nog naar het ziekenhuis overgebracht maar daar bezweek hij aan zijn verwondingen.

21 kaarsen

Onbegrip en verslagenheid waren een week na zijn tragisch overlijden nog steeds de overheersende emoties. De 170 plaatsen in de aula voor de uitvaart waren onvoldoende om plaats te bieden aan de vele familie en vrienden die afscheid kwamen nemen. De erg persoonlijke dienst begon met het aansteken van 21 kaarsen door vrienden en familie, als symbool voor Gianni’s éénentwintigste verjaardag die hij helaas nooit zal kunnen vieren.

Gianni’s moeder had een tekst voorbereid maar was te zeer overmand door tranen om die zelf voor te lezen. “Gianni, teddybeer, waarom moeten we je nu al afgeven? Het leven moest voor jou nog beginnen. We hebben moeilijke tijden gekend maar je leven stond net terug op de rails. Je had nog zoveel plannen met je vriendin Dominika. We zullen je missen.”

Ook Dominika kon haar tekst niet zelf voorlezen door de emotie. Ze haalde herinneringen op aan hun eerste dans, hun eerste kus en ‘die stomme nachtelijke ruzies over wie te veel plaats innam in bed’. “Ik zal het veilige gevoel dat je mij gaf nooit vergeten.”

Profetische woorden

De ceremoniemeester had het laatste woord. “Uit mijn gesprekken met vrienden en familie werd duidelijk dat je een rugzak meetorste maar altijd voor iedereen klaar stond en dat je bromfiets één van je passies was. Je sprak ooit de woorden ‘als ik moet sterven, laat het dan op mijn bromfiets zijn.’ Helaas zijn dat profetische woorden gebleken maar misschien kan dit een kleine bron van troost zijn voor wie je liefhad.”