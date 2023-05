Bomvolle aula neemt in Kortemark afscheid van ‘Juliettetje Kroketje’: “We hebben samen alles uit het leven gehaald”

In twee aula’s die uitpuilden van de kleurrijke outfits is zaterdagmiddag afscheid genomen van Juliette Segaert (4) uit Handzame. Het werd een afscheidsfeest vol vrolijke herinneringen. “Mijn Juliettetje is de mooiste, liefste, knapste en slimste van allemaal. Ik beloof je, ik zal goed voor je grote broer zorgen”, klonk het bij dappere mama Annelies.

‘Juliettetje Kroketje’, zoals het kleine meisje liefkozend wordt genoemd, overleed op zondag 30 april in het Universitair Ziekenhuis van Gent aan een ernstige infectie. Om de guitige spring-in-‘t-veld te gedenken riep mama Annelies meteen op om zoveel mogelijk roze hartjes te delen op sociale media met de hashtag #juliettetjekroketje. En of die oproep navolging kreeg. Talloze foto’s en video’s met roze hartjes en ballonnen werden de wereld in gestuurd. Hartverwarmende steun kwam er ook van de Torhoutse slager Jelle Sinnaeve (33), die dit weekend hartjesburgers ten voordele van het goede doel verkoopt.

Witte kist met vlindertjes

Die warme sfeer werd ook op de afscheidsplechtigheid doorgetrokken. De aula van rouwcentrum Logghe in Kortemark werd opgesmukt ballonnen en de talrijke afscheidnemenden kleedden zich in het wit en roze. Buiten het rouwcentrum, dat afgeladen vol zat, was iets verderop een groot scherm geplaatst, waar het afscheidsfeest door een kleurrijke massa werd gevolgd.

De witte kist droeg in gouden letters de naam van het meisje, met daaronder een kroontje. Her en der waren ook vlindertjes geschilderd. Vooraan stonden ook twee grote Nijntjes, in het groen en blauw, de lievelingskleuren van Juliette. En ook een kleine kangoeroe, haar symbooltje in de klas, mocht niet ontbreken. “Ik wil geen beladen stilte voor de viering”, had mama Annelies laten weten. En dus startte het afscheid met schattige video’s van Juliette waarop ze speelt, schildert en plezier maakt.

Tante Isabelle opende de viering, en sprak in naam van Juliettes mama. “Lach, zing en vier met ons mee”, was de toon meteen gezet. “Juliettes leven was veel te kort, maar we hebben er het maximum uitgehaald. Ik leefde voor mijn kindje. Ik heb er elke dag alles aan gedaan om haar gelukkig te maken.”

Opa Antoon nam daarna het woord, en vertelde zijn mooiste herinneringen aan Juliettetje. Van samen handjes wassen tot rijden op haar lievelingspony Tony. De pakkende getuigenissen werden doorspekt met symbolische muziek, zo onder meer “Alles” van Stan van Samang. “Omdat Juliettetje alles voor mij was”, klonk het.

Ook oma Greta vertelde over de kleine Juliette. “Je was zo’n lieve, ondeugende meid. Je bent voor mij het gelukkigste meisje van de wereld geweest. Wat heb je een supermama en een ontzettend lieve broer. Je bent een van onze negen lieve schatten, maar nu sta je eeuwig op nummer één. Wat heb je ons zo gelukkig gemaakt…”

Mama Annelies nam ook zelf het woord. “Honderd keer zei je tegen ons: ‘Je bent lief’. Nu zeggen wij: ‘Jíj bent lief’. In die vier jaar heb ik je slechts één dag niet gezien. We hebben alles uit het leven gehaald. Mijn Juliette is de mooiste, liefste, knapste en slimste van de hele wereld. Ik beloof je, ik zal goed voor je grote broer zorgen. We zullen je missen. Slaap nu maar, voor altijd.”

Er volgde een emotioneel en hartverwarmend applaus voor de moedige mama, waarna er op de tonen van ‘Nooit Alleen’ van Metejoor filmpjes en foto’s van Juliettetje werden geprojecteerd.

Vergeet-mij-nietjes

Tot slot had ook Nonkel Thomas mooie woorden voor het kleine meisje. “Juliettetje, je genoot met volle teugen van het leven. Wat ben je lief. Je zit voor altijd in m’n hart… Afgelopen zondag kwam je nog logeren. Ik ben zo blij dat ik nog enkele uren met je heb kunnen doorbrengen. Dat we nog samen hebben kunnen spelen en knuffelen…”

Muzikaal werd de viering afgesloten met de melodie ‘Jij bent de zon, jij bent de zee’ van Bart Van Den Bossche. De aula werd uitgenodigd om mee te zingen – en deed dat ook op pakkende wijze. Beelden van Juliettetje waarop ze zingt, lacht en haar tong uitsteekt sloten de dienst af. Nadien werden aan iedereen bloemzaadjes voor blauwe vergeet-mij-nietjes uitgedeeld. “Want eigenlijk was blauw het lievelingskleur van Juliettetje.”

En of het nu witte ballonnen zijn, hartjes op sociale media of vergeet-mij-nietjes, één ding staat vast: ‘Juliettetje Kroketje’ zal nooit vergeten worden.