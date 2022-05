Bluesmuzikant Tiny Legs Tim op 44-jarige leeftijd overleden

De muziekwereld is in de rouw. Tim De Graeve, beter bekend als Tiny Legs Tim, is woensdag overleden. De getalenteerde muzikant, die afkomstig is uit Westouter maar in Gent woonde en er mee het bekende muziekcafé Missy Sippy uitbaatte, werd amper 44 jaar. Een leveraandoening waar hij al lang mee kampte, werd hem fataal.

“Het is een half mirakel dat ik hier vandaag in min of meer goede gezondheid tegenover je zit en zo goed als normaal functioneer” zei hij in een interview met onze krant in 2017. Zes jaar zag Tim De Graeve uit zijn leven weggehapt door een leveraandoening, die hem ook zijn artiestennaam bezorgde. Door de ziekte was hij immers tenger en had hij dunne beentjes.

Maar nadat hij opgeknapt was en voluit voor de muziek koos, ging het de geboren Westouternaar voor de wind. Hij bracht zeven albums uit die uitstekend onthaald werden bij liefhebbers van blues en rootsmuziek. Hij was een begenadigd gitarist met een typerende stem en speelde samen met onder meer Roland Van Campenhout. Hij verzorgde ook het voorprogramma voor internationale artiesten als Pete Doherty en Richard Thompson.

Te fel verzwakt

Anderhalve maand geleden belandde Tim opnieuw in het ziekenhuis. Hij had een nieuwe lever nodig maar was te fel verzwakt om de operatie nog aan te kunnen. Woensdag bezweek hij aan de aandoening. Heel wat bevriende muzikanten reageren verslagen op het trieste nieuws.