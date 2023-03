Blankenbergse carnavalswereld verliest icoon Jean-Marie ‘Jama’ Goethals (64): “Carnaval zal zonder hem nooit meer hetzelfde zijn”

Ongeloof in Blankenberge: dinsdagavond overleed op 64-jarige leeftijd totaal onverwachts Jean-Marie ‘Jama’ Goethals, volksfiguur en voormalig Prins Carnaval. “Mijn man was enorm graag gezien in Blankenberge. Hij kon de straat niet uit zonder vijf, zes keer te moeten stoppen voor een babbeltje. Jama was een echte allemansvriend”, zegt zijn verslagen echtgenote Tania Proot (55).

“Jama kende iedereen, en iedereen kende Jama. Mijn man was enorm sociaal en stond ook altijd klaar om anderen uit de nood te helpen. Zelf kende ik hem al 32 jaar, van in ’91 toen hij net Prins Carnaval geworden was. Onze relatie was er een met ups en downs – Jean-Marie was geen heilige hé – maar ik was slag verliefd op hem, zo charmant als hij was. In mei zouden we intussen vier jaar getrouwd zijn”, aldus Tania.

Twee korte kuchjes

Het afscheid kwam ook voor haar geheel onverwachts. “Ik was zaterdag met hem naar de spoed gereden nadat hij plots onwel was geworden. Typisch, maar hij wou eerst niet mee. Zondagmorgen is hij – volgens het ziekenhuis ‘op eigen verantwoordelijkheid’ – naar huis gekomen, maandag is hij met maagpijn thuisgebleven van zijn werk. Uiteindelijk is hij dan dinsdagavond heel vredig heengegaan. Hij was in de zetel naar het voetbal aan het kijken: twee korte kuchjes en het was gepasseerd. Ik troost me met de gedachte dat hij niet afgezien heeft.”

“Hij ging nog graag eens met zijn Moashpotten op stap en voelde zich nog altijd jong” – Tania Proot

Het afscheid kwam wel veel te vroeg. “Ik heb zelf altijd in de horeca gewerkt en we wilden het samen iets rustiger aan gaan doen. We keken al uit naar een leuke zomer samen, en ook naar onze vakantie. We gingen elk jaar naar Tenerife of Gran Canaria en hadden al geboekt voor in oktober. Hij was zijn wilde haren overigens nog niet helemaal kwijt hoor. Hij ging nog graag eens met zijn Moashpotten op stap, voelde zich nog altijd jong. Het leven moest in zijn ogen eigenlijk nog beginnen; hij keek stilaan uit naar zijn pensioen.”

Papa én beste vriend

Ook dochter Cheyenne verwijst naar zijn geliefde carnavalsvereniging. “‘Love you all Moashpotjes’, zei papa altijd. Hij was zo trots op zijn carnavalsvereniging, de Moashpotten waren als familie voor hem.” Jean-Marie laat naast zijn dochter ook twee zonen na. “Ik zou in naam van ons alle drie willen zeggen dat papa onze held was”, zegt Cheyenne. “Dat hij altijd klaarstond en voor ons door ’t vuur ging. Enorm trots dat hij onze papa was, want hij wás een man om trots op te zijn. En hij was niet alleen onze papa maar ook onze beste vriend”, klinkt het.

Medeleven bij carnavalswereld

De Blankenbergse carnavalswereld betuigde de voorbije dagen massaal haar medeleven. “We wensen de familie en vrienden van Prins Jama alle sterkte van de wereld om dit grote verlies te verwerken. Niet alleen verliezen de Moashpotten een icoon maar ook Blankenberge Carnaval zal nooit meer hetzelfde zijn. Alaaf Jama, waak maar al over je geliefden”, klonk het bij carnavalsvereniging Kanong.

“Hoe kan het dat iemand zoals Prins Jama zo plots uit het leven wordt weggegrepen? Hoe kan het leven dat zo zonnig was, opeens zo droevig en donker worden?”, staat op de Facebookpagina van De Fliereflûters te lezen.

(lees verder onder de foto)

Ook De Splenterbomme wenst de familie, vrienden en carnavalvereniging de Moashpotten heel veel sterkte toe: “Zo plots en veel te vroeg! Woorden schieten tekort voor dit vreselijke verlies. Jama, we zullen de mooie herinneringen koesteren en je nooit vergeten.”

En ook De Scherpe Kleppers betuigen hun steun: “Jama je was een super gast, we zullen je nooit vergeten. Het gaat je goed hierboven.”

“Jama, we hadden gedacht dat je nog minstens twee generaties carnavalisten ging opleiden” – burgemeester Björn Prasse

Burgemeester Björn Prasse had een oprecht woordje van spijt. Jij was mijn grote prins, ik je kinderprinsje… Altijd opgekeken naar hoe jij met klasse, flair en toch ook een gigantische knipoog je steek droeg. Jama, we hadden gedacht dat je nog minstens twee generaties carnavalisten ging opleiden zoals je nu ook met je geliefde Moashpotjes deed… Jammer dat het blijkbaar niet mag zijn. Echt zo dankbaar veel met je te hebben kunnen lachen, grollen, feesten en ook wel gewoon praten over van alles… Je pa, je ma, je zussen, je kinderen… Ze waren heel belangrijk voor je. Veel te vroeg is een open deur intrappen, maar ‘t is verdorie toch waar. Jij was hier nog lang niet klaar. Blij dat we veel fijne momenten hebben mogen delen. Rust zacht moatje.”

(lees verder onder de foto)