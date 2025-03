Blankenberge verliest met Georgette Popelier (95) een icoon uit de onderwijswereld: “Ze kende honderden oud-leerlingen nog bij naam”

Op 8 maart overleed Georgette Popelier. Ze was een bekend figuur in het Blankenbergse onderwijsmiddens. Georgette werd 95 jaar.

Haar hele carrière was Georgette Popelier onderwijzeres, een bevlogen leerkracht die haar tijd ver vooruit was. “Georgette was streng en rechtvaardig en droeg iedereen een warm hart toe. Haar boeiende en empathische persoonlijkheid liet een diepe indruk na op vele generaties leerlingen”, zegt Chris Marmenout, die haar goed gekend heeft.

Fenomenaal was volgens haar ook het geheugen van Georgette Popelier. “Tot op zeer hoge leeftijd kende ze honderden oud-leerlingen nog bij naam en volgde ze hun reilen en zeilen. Ook na haar pensioen bleef ze verbonden met de organisatie van de school, de Bond Onze Scholen, en zette zich in voor de heemkring De Benne. Haar edelmoedigheid bleek ook uit haar niet aflatende zorg voor haar gehandicapte zus. Op het 100-jarig jubileumfeest van Atheneum Maerlant in 2023 tekende ze present als oudste oud-leerlinge én oud-leerkracht. Een lieve ‘grande dame’ om nooit te vergeten”, klinkt het. ‘Juffrouw Popelier’ werd 95 jaar.