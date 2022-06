Blankenberge verliest Eric Fryns, allereerste verkozen carnavalsprins in ‘59

In Blankenberge is maandagmorgen onverwachts Eric Fryns overleden, een bekend gezicht in het carnavalsleven maar ook daarbuiten. Liefst 48 jaar lang baatte hij samen met zijn vrouw Nicole het bekende café De Bourse open op de Grote Markt.

In ’58 stond hij aan de wieg van het marktcomité, de ‘Vriendenkring Handelaars Grote Markt’, het jaar erop werd hij, nadat er voor het eerst een prinsenbal werd gehouden, de allereerste verkozen carnavalsprins van ’t steedje. Prins Eric I; hij was trots op die titel. “De carnavalsmicrobe, dat krijg je nooit meer uit je lijf”, zei hij in 2019 in onze krant naar aanleiding van zijn zestigjarig prinsenschap. Eric was ook achtereenvolgens penningmeester en ceremoniemeester bij de Confrérie van de Leute, voorzitter en later erevoorzitter van het Hof der Prinsen. Hij was tot slot ook nog jarenlang vrijwilliger in de sportbar van KSC Blankenberge.

“Eric was voor mij een soort vaderfiguur”, zegt een aangeslagen Chantal Degraeve van Café Plaza op de Grote Markt. Hij was ook haar mentor. “Ik weet nog goed hoe hij, toen ik 12 jaar geleden met het café begon, klant was van het eerste uur. Ik kende hem toen nog niet, tot grote verbazing van mijn andere klanten: Ken je Eric van De Bourse niet?? Maar al snel leerde hij mij de knepen van het vak, en ook ons eerste carnaval herinner ik mij nog goed, met alle goede raad die ik toen van hem kreeg. Dat typeerde hem toch zo: Eric stond altijd voor iedereen klaar en zou nooit een kwaad woord over iemand spreken”, aldus Chantal.

Ze zal zich Eric ook blijven herinneren als een geëngageerde figuur. “Hij was enorm actief in het Blankenbergse verenigingsleven en bleef ook op latere leeftijd altijd nog onder de mensen komen. Hij zat altijd vol anekdotes”, klinkt het. Eric werd maandagmorgen plots onwel op de Grote Markt. “Hij was hier kort voordien nog een koffietje bij ons komen drinken, zoals hij dat bijna elke dag wel deed. Ergens is dat nog een troost: de Blankenbergse Markt was zijn geliefde plek, zijn thuis. Hij is zich daar ook altijd van blijven aantrekken”, aldus nog Chantal Degraeve. Eric was 87. Hij laat een vrouw en twee kinderen na. (WK)