Blankenberge neemt afscheid van ‘Moandagmeisje’ Martine Welvaert (68): “Ze laat een niet te vullen leegte achter”

Zaterdagmiddag vindt in het crematorium Blauwe Toren in Brugge een afscheidsplechtigheid plaats voor ‘Moandagmeisje’ Martine Welvaert, tevens gewaardeerd trainster en bestuurslid bij Koninklijke Turnvereniging Rust Roest Blankenberge. Martine overleed vorige week onverwacht op 68-jarige leeftijd. “Ze laat een niet te vullen leegte achter.”

Turnvereniging Rust Roest is in rouw: Martine Welvaert was er gedurende vele jaren een vaste waarde. “‘De zusjes Welvaert’ zijn voor velen een onlosmakelijk deel van hun Rust Roest-verleden, maar Martine was echt een icoon binnen onze turnfamilie. Hoeveel turnertjes heeft ze in de loop der jaren niet zien passeren? Velen spreken ons nu over haar aan, en allemaal halen ze gelijkaardige herinneringen op. Haar zotte fratsen tijdens ons 75-jarig jubileum toveren nog steeds een glimlach op vele gezichten. De clown uithangen en leute maken, daar was Martine altijd voor te vinden.”

Daarnaast bracht ze de turntalentjes ook de nodige discipline bij. “Ze was streng, dat wel. Maar iedereen apprecieerde die kordate aanpak”, klinkt het.

Behalve trainster, was Martine een actief bestuurslid bij Rust Roest Blankenberge. Aan de zijde van de voorzitter pende ze jarenlang nauwgezet de verslagen van de vergaderingen neer. Maar ze stak ook graag de handen uit de mouwen. “Tijdens het jaarlijks turnfeest verwelkomde ze de mensen bij het binnenkomen. Ze eigende zich ook graag de titel ‘sergeant van de gymnastendeur’ toe: Martine kreeg er soms een punthoofd van dat de turnertjes de hele tijd heen en weer liepen. Aan het einde van ons vorig turnjaar had ze aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Ze zat immers nog boordevol plannen, en die waren moeilijk te combineren met onze drukke Rust Roest-agenda. Op ons nieuwjaarsfeest wilden we haar bedanken voor al die mooie jaren… niet wetende dat onder dat moment ook een echt afscheid lag. Maar het beeld van onze zotte, goedlachse Martine zal ons zeker bijblijven. Ze leeft voor altijd verder in ons hart.”

Recht voor de raap

Bij carnavalsgroep de Moandagmeisjes was Martine Welvaert lid van het eerste uur. “Ze heeft onze identiteit mee vormgegeven”, zegt Nancy Meyers. “Martine was iemand zonder blad voor de mond, recht voor de raap. Ze zei altijd wat ze dacht, zonder omwegen. Die eerlijkheid was verfrissend.” Ook hier wordt haar vrolijkheid verschillende keren aangehaald. “Haar enthousiasme en positieve ingesteldheid, die nooit aflatende lach… Bij alles wat we samen ondernamen, slaagde Martine erin om de leute en het plezier naar een nog hoger niveau te tillen.”

“Toen we geen jaar geleden het veertigjarige bestaan van de Moandagmeisjes vierden, kwam ze daarvoor speciaal vervroegd teruggevlogen uit Tenerife omdat ze ’t voor geen geld ter wereld wilde missen. We zongen toen nog samen ‘e bende voe ’t leevn, nie ieder gegeven’. Dat dit onze laatste complete carnavalsmaandag zou zijn, was op dat moment het verst van onze gedachten. Martine laat een leegte achter die niet te vullen is, maar we koesteren de vele mooie herinneringen aan haar. Martine leeft voort in onze gedachten.”