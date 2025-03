Bissegemse pater scheutist Jaak Catteeuw (88) in Torhout overleden

De Bissegemse oud-missionaris Jaak Catteeuw is op 88-jarige leeftijd overleden in het Missiehuis van Scheut in Torhout, waar hij sinds 2013 verbleef. Hij is meer dan 50 jaar actief geweest in Indonesië, waar hij heel wat projecten kon realiseren met de steun van de toenmalige missiefeesten in Bissegem.

Pater Catteeuw is op 25 mei 1936 in Kortrijk geboren; Hij groeide op in de Tuinwijk in Bissegem als oudste zoon van Roger en Flora Van Aerde. Zijn vader was postbode. Beiden zijn vroeg overleden: vader is in 1965 op 53-jarige leeftijd en moeder in 1970 op 57-jarige leeftijd. Broer Lieven is in 1979 bij een ongeval gestorven. Zijn zus Jacqueline was getrouwd Michel Vandeghinste en woonde in Vichte. Beiden zijn overleden.

Jaak volgde middelbaar in Don Bosco en ging daarna binnen bij de scheutisten in Brussel. Op 6 augustus 1961 werd Jaak in Scheut (Anderlecht) tot priester gewijd, samen met liefst 43 anderen, onder wie dus ook pater Mark Lesage die missionaris was op de Filipijnen en nu weer in Bissegem woont.

Jaak trok in september 1962 naar Indonesië naar het eiland Celebes (nu Sulawesi). Hij was pastoor op verschillende parochies. Hij heeft ook op de eilanden Java en Muna gewerkt. In 1988 verhuisde hij naar West-Papoea, het Indonesische gedeelte van Nieuw-Guinea. Hij was er directeur van een universitair internaat en doceerde kerkgeschiedenis aan de Katholieke Hogeschool. In 1994 werd hij in Abepura pastoor-deken en in 2004 aalmoezenier in Makassar, de hoofdstad van Zuid-Sulawesi. Hij bleef er tot 2013. Hij moest toen om gezondheidsredenen terugkeren naar België. Sindsdien verbleef hij in het verzorgingshuis van Scheut in Torhout.

In 2011 mocht hij samen met pater Mark Lesage in de kerk van Bissegem zijn gouden priesterjubileum vieren. Bij het diamanten jubileum in 2021 kon pater Jaak er wegens zijn gezondheid niet bij zijn.