Bissegemse advocaat Herman Willaert (66) overleden

In het AZ Groeninge in Kortrijk is de bekende Bissegemse advocaat Herman Willaert vorige vrijdag op 66-jarige leeftijd overleden. Hij was vele jaren een van de bezielers van het sociale en culturele leven in het dorp. Vijf jaar geleden moest hij zijn activiteiten wegens ziekte terugschroeven.

Herman Willaert is op 18 juli 1956 in Kortrijk geboren. Hij groeide op in Desselgem. Hij studeerde rechten aan de KU Leuven en werd advocaat aan de Kortrijkse balie. Na zijn huwelijk met Marleen Messely uit Moorsele vestigde hij zich aan de Meensesteenweg in Bissegem. Hij trad heel vaak op als curator bij faillissementen.

Bissegemse jaarmarkt

In Bissegem engageerde Herman Willaert zich snel in het verenigingsleven. In 1981 werd hij bestuurslid bij het toenmalige NCMV (later Unizo). Hij bekleedde er verscheidene functies en was van 2001 tot 2009 acht jaar voorzitter. Daarna werd hij secretaris. Hij was een van de drijvende krachten achter de (vroegere) Bissegemse jaarmarkt. Hij is ook bijna 40 jaar actief geweest als penningmeester en secretaris van de culturele werkgroep in Bissegem. Op de Nieuwjaarsreceptie drie jaar geleden werd hij voor zijn verdiensten gehuldigd.

Basketbal

Zowat zijn hele leven heeft Herman Willaert in de vrije tijd basketbal gespeeld, in zijn jonge jaren in Desselgem, later bij Olbak Bissegem en nadien nog twee keer per week bij de veteranen.

Herman Willaert was vader van drie kinderen: Bert (met Nele Famaey, Herent), Thijs (met Evelyn Braet, Herent) en Lies (met Anneleen Andries, Bissegem). Hij had drie kleinkinderen. Het afscheid heeft plaats in de aula van crematorium Uitzicht in Kortrijk op donderdag 3 november om 11 uur. (NOM-Begr. Rigole/Sereni)