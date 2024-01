Bikschote rouwt na plotse overlijden van Nancy Syx

Begin december organiseerde ze nog de kerstmarkt in Bikschote en met de jaarwisseling ging ze nog op reis met haar gezin, maar uiteindelijk verloor Nancy Six de strijd na een slepende ziekte. Ze overleed op woensdag 17 januari op 58-jarige leeftijd in het bijzijn van haar dochter.

Nancy Syx (58) werd geboren op 31 augustus 1965 in Ieper. Ze was de echtgenote van Jos Meersch, gemeenteraadslid voor N-VA in Langemark-Poelkapelle, en mama van drie kinderen: Zoé, Otis en Luna. Ze woonden in de Zuidschotestraat in Bikschote. Al 2,5 jaar vocht Nancy tegen borstkanker. “In juni 2021 kreeg ze de diagnose, maar in maart 2022 was ze daar eigenlijk van genezen”, vertelt Jos Meersch. “In oktober 2022 was de kanker echter teruggekeerd. Dan zijn we naar het UZ in Gent gegaan om chemotherapie op te starten in een klinische studie.”

Nog op reis geweest

“Dat ging relatief goed. Op 2 december vorig jaar organiseerden we samen nog de kerstmarkt in Bikschote en van 28 december tot 4 januari zijn we nog op reis geweest met z’n allen. Er was niets aan de hand, tot ze zich op 1 januari ziek begon te voelen. We dachten eerst dat het een ‘plaagje’ was, maar het bleef duren. Toen we op 10 januari naar het UZ gingen voor een bloedonderzoek bleek er toch meer aan de hand.”

Vervolgens ging het allemaal heel snel. “Het was een rollercoaster”, zucht Jos. “Op vrijdag 12 januari bracht ik haar opnieuw naar het ziekenhuis, omdat ze zich nog steeds ziek voelde. Twee dagen later werd ze met spoed geopereerd, maar helaas is het dan toch steil bergaf gegaan. Het is moeilijk te vatten, omdat we altijd hoop hadden dat ze zich erdoor zou slaan.”

Rommel- en kerstmarkt

Nancy was al een tiental jaar medeorganisator van de rommelmarkt in Bikschote en sedert enkele jaren ook medeorganisator van de kerstmarkt in het dorp. Ze was ook penningmeester van de lokale N-VA-afdeling en werkte als orthopedagoge in De Vleugels. “Nancy was een enorm warme vrouw, die veel liefde gaf. Ze stond open voor iedereen en hield enorm veel van haar drie kinderen. Je voelt dat ook aan de mensen die ons steunbetuigingen geven. We willen iedereen daarvoor bedanken”, besluit Jos Meersch.

Op donderdag 25 januari wordt om 11 uur in Het Munchenhof in Langemark afscheid genomen van Nancy. Na de dienst wordt de asurn meegenomen door de familie. (TOGH/RB)